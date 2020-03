Agnès Buzyn, Anne Hidalgo et Rachida Dati, candidates à la mairie de Paris. — N. MESSYASZ/SIPA / R. Meigneux/SIPA / N. Revelli Beaumont/SIPA

C’est le grand soir pour les candidats et candidates à la mairie de Paris, celui où leurs arguments vont pouvoir toucher le plus grand monde. Sept d’entre eux – Anne Hidalgo, David Belliard, Cédric Villani, Agnès Buzyn, Rachida Dati, Danièle Simonnet et Serge Federbusch – participeront à La grande confrontation, débat diffusé sur LCI en partenariat avec 20 Minutes et RTL, à partir de 20h45.

Pour David Pujadas, qui présentera le débat, « l’objectif est d’établir la clarté des visions et des programmes. On ne peut rester uniquement sur les tempéraments et les personnalités ». Un journaliste de 20 Minutes sera également en plateau et posera des questions de notre communauté #MoiJeune aux sept candidats. Dans notre sondage paru la semaine dernière, notre communauté de 18-30 ans plaçait la préoccupation environnementale loin devant les autres thématiques pour ces municipales.

Chaque candidat sera pendant cinq minutes en face-à-face avec David Pujadas où ils pourront présenter un ou deux points de leur programme. Ensuite, les sept seront en plateau assis dans des fauteuils en cercle. « C’est certain que cette élection-là est au centre des regards, parce que c’est Paris, parce qu’il y a des personnalités nationales parmi les candidats », souligne le journaliste de LCI.

Rachida Dati en tête du sondage LCI- « 20 Minutes »-RTL

L'affaire Griveaux​ qui a agité la campagne mi-février ne devrait pas être au programme du débat. « A priori je ne reviendrai pas dessus, les spéculations politiciennes et les commentaires de sondage seront aussi mis à l’écart », indique David Pujadas.

Dans le sondage LCI – 20 Minutes – RTL, réalisé par Harris Interactive – agence Epoka et publié ce mardi soir, Rachida Dati arrive en tête des intentions de vote au premier tour avec 25 %. La candidate LR devance la maire sortante Anne Hidalgo (24 %) et l’ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn (LREM) 17 %.