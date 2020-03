POLITIQUE Parmi les trois listes en lice dans cette commune des Pyrénées-Orientales, figurent celle d'Alain Ferrand... et celle de Joëlle Iglesias-Ferrand

Le port du Barcarès (illustration) — N. Bonzom / Maxele Presse

Au Barcarès, Alain Ferrand, le maire sortant, et Joëlle Iglesias-Ferrand, son épouse et ancienne maire de la commune, se présentent l’un contre l’autre.

Pendant 25 ans, au fil de leurs condamnations judiciaires, le couple s’est succédé à l’hôtel de ville de la station balnéaire des Pyrénées-Orientales.

« C’est un peu comme si Isabelle Balkany se présentait contre Patrick Balkany à Levallois-Perret », s’étonne le journaliste indépendant Jacques Molénat.

C’est un charmant village catalan de 6.000 habitants l’hiver, une bouillonnante station balnéaire l'été. Avec une plage de sable fin, un port de plaisance, un marché aux accents provençaux le dimanche, et une fête foraine. Une station balnéaire, quoi.

Mais la campagne des municipales, elle, n’a rien de typique au Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales. Parmi les trois listes en lice, il y a celle d’Alain Ferrand (divers droite), le maire sortant, et celle de Joëlle Iglesias-Ferrand (divers droite)… son épouse, qui a déjà été élue à la tête de la commune. L’un et l’autre, toujours mariés, auraient décidé de partir à la reconquête de la cité, chacun de son côté. La rumeur court en ville qu'ils se seraient séparés, mais rien d'officiel.

« Cette élection ne sera pas comme les autres »

Le maire sortant du Barcarès, qui s’est porté candidat le 20 février dernier, refuse toute interview, a appris 20 Minutes auprès de la mairie, puis de son équipe de campagne.

Dans une lettre aux habitants, il a cependant brièvement évoqué la candidature de sa femme. « Cette élection ne sera pas comme les autres, reconnaît Alain Ferrand, dans sa missive. J’ai appris que celle qui est encore mon épouse a décidé de se présenter contre moi (…) Elle a préféré lâcher sa famille politique, ses anciens colistiers, plutôt que de les rejoindre. C’est son choix et c’est sa liberté. Je ne ferai aucun commentaire à ce sujet. Que l’on ne compte pas sur moi pour glisser sur le chemin de la polémique. Je veillerai simplement au strict respect de ma vie privée et de celles de mes filles. »

Une primaire, qui a échoué

Joëlle Iglesias-Ferrand, qui fut la première des deux à se déclarer, en septembre dernier, n’a pas répondu non plus à nos sollicitations. Sur son profil Facebook, en juillet, l’ancienne maire de la ville écrivait avoir proposé « une élection interne, une sorte de primaire », qui tranche entre elle et lui. « La proposition a échoué », poursuit-elle.

Mais ces deux-là n’ont pas toujours été en froid. Pendant 25 ans, ils se sont succédé à la mairie, au fil de leurs condamnations. Alain Ferrand est élu pour la première fois maire du Barcarès en 1995. Le scrutin est finalement annulé : il avait offert une paella aux électeurs, ce que la justice a assimilé à un achat de voix. Il se représente, il est réélu.

Réélus au premier tour depuis 1995

Mais en 1999, la justice le condamne à trois ans d’inéligibilité, en raison d’irrégularités dans la gestion de casinos, dont il fut l’un des entrepreneurs les plus florissants dans le Sud. Son épouse lui succède alors. Elle sera réélue deux fois, avant d’être condamnée à son tour à cinq ans inéligibilité : elle avait fait draguer l’entrée du port du Barcarès afin de faciliter le passage du bateau d’un proche. Nous sommes en 2011, et cette fois-ci, c’est Alain Ferrand qui prend son siège. Il sera réélu, en 2014, soutenu par sa femme.

Mais malgré leurs démêlés judiciaires, ils ont toujours conservé une forte popularité auprès des habitants. Depuis 1995, ils ont toujours été élus dès le premier tour. Alors quand ils se présentent face à face, les habitants semblent sonnés. « L’un contre l’autre ? », s’alarme une électrice, sur le Facebook du maire. « J’avoue que ça va être très difficile de choisir entre vous ou Joëlle », lâche une autre. « Nous vous soutiendrons toujours, vous ou Alain », écrit une habitante sur le profil de Joëlle Iglesias-Ferrand.

« Un peu comme si Isabelle Balkany se présentait contre Patrick Balkany »

Virginie Brodin (sans étiquette), la troisième candidate en lice pour les municipales, le concède : oui, cette campagne est « étonnante ». « J’essaie de ne pas rentrer dans les discours de couloirs, je reste très prudente quant à la situation matrimoniale de M. et Mme [Ferrand], confie la tête de liste. Tout le monde se pose des questions, même si je n’en fais pas grand étalage. Ce sont deux candidats, mais nous avons tous une méfiance, dans les rues du Barcarès. Peu croient à deux entités différentes. »

Le journaliste indépendant Jacques Molénat, qui suit l’actualité politique régionale depuis plus de 40 ans, a écrit sur les Ferrand. Et ce duel au soleil l’étonne beaucoup. « Cela me surprend, un peu comme si Isabelle Balkany se présentait contre Patrick Balkany à Levallois-Perret, note-t-il. Jusqu’à présent, ils étaient totalement complices, presque fusionnels. Ils se sont longtemps succédé à la mairie. La mécanique était bien huilée. » Alors, de Joëlle Iglesias-Ferrand ou d’Alain Ferrand, qui aura la garde des électeurs ?