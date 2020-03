La mairie de Vigneux. Clairement les candidats ne se battent pas pour l'esthétique du bâtiment. — G. Novello

Les municipales de Vigneux-sur-Seine (Essonne) sont marquées par une fracture au sein même de la majorité sortante.

Face à ces deux listes concurrentes, on trouve une liste soutenue par Nicolas Dupont-Aignan et trois listes à gauche.

Les échanges sont particulièrement âcres et les cadeaux sont rares entre candidats.

Vigneux-sur-Seine en a bouffé du béton. Au point d'en faire une indigestion. A l'honneur sous les municipalités communistes, il a permis la construction frénétique de logements dans les années 60, faisant gagner 10.000 habitants en seulement six ans! Mais ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'entre 2006 et 2016, la commune de l'Essonne a encore pris 5.000 résidents. Résultat: Vigneux-sur-Seine est devenue une impressionnante ville-dortoir, dont le centre se résume à la longue avenue Henri-Barbusse. Une ville de banlieue américaine au creux d'un méandre de la Seine.

Mais c'est aussi par le béton que Vigneux-sur-Seine s'est distinguées dans les chroniques judiciaires. En juillet 2018, Serge Poinsot, le maire LR en place depuis 2001, est mis en examen et placé en détention. Il est accusé de « corruption par personne investie d’un mandat électif, blanchiment de fraude fiscale et corruption passive à titre habituel », rapporte Le Parisien. Il serait, entre autres, de mèche avec le promoteur Antonio De Sousa et sa société France Pierre. Libéré sous contrôle judiciaire en octobre 2018, Serge Poinsot a interdiction de reparaître à Vigneux-sur-Seine, dans l’attente de son procès.

Ce vide a fait des envieux, à commencer par Thomas Chazal, qui a été désigné par le conseil municipal pour le remplacer en octobre 2018. Mais il n'est pas le seul. Et entre revirements et trahisons, les municipales s’annoncent particulièrement chaudes. 20 Minutes vous en dévoile les dessous.

Une majorité qui se déchire

Février 2019, Nicole Radet-Poinsot, femme de Serge, annonce sa candidature, contre le maire sortant Thomas Chazal. Elle est rejointe par le premier adjoint Daniel Villatte. « On a un maire sortant qui n’a pas de légitimité, qui était 17e de liste en 2014, qui a été élu par un concours de circonstances, cingle Frédéric Latour, n°2 de la liste de Nicole Poinsot. Il n’a ni le niveau ni les compétences pour être maire. » Pour l’intéressé, cette candidature est « une démarche solitaire, kamikaze » qui émane d’une « ambition personnelle qu’elle avait depuis de nombreuses années ». « Elle a voté 100 % de nos délibérations, assure Thomas Chazal. Si on fait preuve de courage qu’on est une femme de conviction comme elle dit, on commence par le dire en face et démissionner. »

« On savait depuis quelques mois qu’elle voulait monter une liste parce qu’apparemment ils ne s’adressent plus la parole, commente Jean-Louis Passarieu, tête de liste LFI. Elle lui en voudrait beaucoup de ne pas avoir soutenu son mari pendant les affaires. » Julie Ozenne, la tête de liste EELV-PCF, elle croit à une manœuvre politique davantage qu’à une dissidence : « Comme ça, Chazal montre qu’il est clean et En Marche peut le rallier en toute clarté. Le problème de Chazal, c’est qu’il est très gentil mais il me ment et je n’aime pas trop ça. »

Des alliances à géométrie variable

Pour bien comprendre l’imbroglio, il faut se souvenir que Nicole-Radet Poinsot a été élue en mars 2015 conseillère départementale en binôme avec François Durovray (LR). Le même Durovray qui soutient la liste de Thomas Chazal, préside la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, dont fait partie Vigneux, dirige le département de l’Essonne et se présente à la 2e place d’une liste sur la commune voisine de Montgeron. Vous suivez ? Parce que ça ne s’arrête pas là. Thomas Chazal, délégué LR de la 8e circonscription du 91 a intégré sur sa liste Florent Pécassou, animateur du comité Vigneux En Marche.

Evidemment, ses opposants s’en donnent à cœur joie. « Thomas Chazal a trahi les Vigneusiens en faisant un accord avec En Marche, dénonce Frédéric Latour. Voter Chazalle, c’est voter Macron. » « Je ne demande pas l’investiture LREM, il n’y a pas d’alliance, se défend le maire sortant. A Vigneux, il y a toujours eu des listes ouvertes, je ne demande aucune carte aux colistiers. »

Désunion à gauche

Comme souvent à gauche tout le monde veut l’union mais personne ne la fait. Et Vigneux sur-Seine ne déroge pas à la règle. « C’est dommageable qu’il n’y ait pas d’union », regrette Julie Ozenne. « Je déplore qu’il n’y ait pas eu d’union car je pense qu’il y avait une fenêtre de victoire assez intéressante », se désole Jean-Louis Passarieu. Mais évidemment, c’est toujours de la faute de l’autre. « Le problème qu’on a eu avec Julie Ozenne, relate le candidat LFI c’est qu’on trouvait son positionnement un peu bizarre car il y a quelques mois, elle tractait avec En Marche, notamment avec Florent Pécassou. »

Une accusation fermement démentie par Julie Ozenne. « On est allés voir les militants LREM dont Pécassou car il se murmurait que la majorité les courtisait et on voulait voir ce que ça donnait. J’ai assisté à des réunions où il y avait pas mal de xénophobes. Ça m’a vraiment fait peur. Dès 2017, j’avais mis au courant tous les élus de gauche de ma démarche. » De son côté elle pointe la responsabilité de Patrice Finel, 13e sur la liste de Passarieu. « On est convaincus que c’est lui qui a fait échouer l’union, il a déjà créé des problèmes en 2011 et en 2014 avec les autres, c’est toujours lui qui est déclencheur d’une scission, il veut tout pour lui. »

Un coup à trois bandes

« Je suis un dommage collatéral, assure Thomas Chazalle car si Vigneux bascule, le canton bascule, et le canton c’est Durovray. Or le règlement de compte il est plutôt entre les deux chefs, François Durovray et Nicolas Dupont-Aignan, et ce dernier utilise Vigneux comme terrain de jeu ». Bizarrement, Benjamin Cauchy, le candidat de Debout la France, a une vision totalement opposée : « François Durovray utilise Thomas Chazalle comme un pantin pour sauver ses fesses à la communauté d’agglomération ». Enfin les combines existent aussi à gauche puisque Julie Ozenne assure qu’en étant candidat sur la liste LFI, « Patrice Finel vise surtout une place à l’agglo pour affronter Durovray ou Tron ».

Une affaire de famille ?

La candidature de Nicole Radet-Poinsot, Yvette, 76 ans, retraitée, « ne la comprend pas bien car c’est son neveu, non ? » C’est la question people qui agite le microcosme politique vigneusien. « Certains disent que c’est son neveu mais ce n’est pas tout à fait le cas, je crois que c’est le neveu de sa femme », croit savoir Jean-Louis Passarieu. Pour Frédéric Latour, pas de doute, Thomas Chazal est bien le neveu des Poinsot : « Le frère de Serge Poinsot a épousé la mère de Thomas Chazal ». Pour l’intéressé, tout ceci n’est qu’affabulation. « Il y a quelques années, quand je suis passé maire adjoint, un opposant avait raconté que j’étais le neveu du maire et ce n’est pas vrai du tout, explique-t-il. Après, avec l’ancien maire, on en jouait, parce qu’on s’en foutait et c’est resté. Je n’ai qu’un oncle et il est mort. Si on m’avait dit, "c’est le fils spirituel de Serge Poinsot", je ne dis pas, mais là. »

Et qu’en pensent les Vigneusiens

« Chazal, il a une bonne image, il est jeune, on va voir ce que ça va donner s’il passe, commente un sexagénaire accoudé au comptoir du Marigny, une Pelforth brune à la main. Si c’est pour faire comme son oncle Serge Poinsot… » Autant dire que pour ce Vigneusien depuis plus de 40 ans, les Poinsot n’ont pas bonne presse. « Nicole Radet-Poinsot qui se présente, c’est une catastrophe car derrière c’est son mari qui revient. » Ophélie, 36 ans, remonte l’avenue Henri-Barbusse en poussette avec ses deux enfants. Elle suit les élections de loin mais pour elle, « la candidature de Nicole Radet-Poinsot, ce n’est plus vraiment de la politique, ça ressemble à de la monarchie ». Quant à Chazal, « il faut voir s’il est vraiment efficace ».

Un arc-en-ciel et le Marigny, sur l'avenue Henri-Barbusse, à Vigneux-sur-Seine. - G. Novello

La préférence d’Yvette va pour le maire sortant : « Il est avenant à l’écoute des gens et il fait des choses pour la ville ». En revanche, elle ne sait pas si Nicole Radet-Poinsot « est vraiment capable. Entre visiter les clubs de vieux et gérer une ville, il y a une différence », s’esclaffe-t-elle. Mais au final peu importe, « j’ai connu les communistes, puis la droite, on s’adaptera comme on l’a toujours fait."