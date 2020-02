Le Capitole, l'Hôtel de ville de Toulouse (illustration). — A. Gelebart / REA / 20 Minutes

En Haute-Garonne, toutes les communes auront au moins un candidat lors des municipales des 15 et 22 mars​ prochains. Si dans certaines d’entre elles, les prétendants pour présider aux destinées de leur village ne sont pas légion, à Toulouse on bat par contre des records.

Ils sont ainsi douze à avoir déposé une liste et vouloir prendre les rennes du Capitole. Du jamais, puisqu'ils étaient dix en 2014 et 2001, huit en 2008 et si on remonte à 1965 seules trois listes étaient en concurrence. Tout comme en 1983, lorsque Dominique Baudis a succédé à son père Pierre.

Candidature atypique

Il y a les figures connues de la politique toulousaine, que ce soit le maire sortant Jean-Luc Moudenc (LR soutenu par LREM), son prédécesseur Pierre Cohen (Génération. s), la candidate socialiste Nadia Pellefigue ou encore les élus toulousains Antoine Maurice pour Archipel ou le dissident de droite soutenu par le MoDem Franck Biasotto.

Quentin Lamotte du Rassemblement national a présenté ses 70 colistiers, tout comme Francis Manaud pour Debout la France. De l’autre côté de l’échiquier politique, Pauline Salingue du Nouveau parti anticapitaliste sera présente, ainsi Malena Adrada de Lutte ouvrière. Ils devront aussi compter sur Julian Menendez Gonzalez du parti ouvrier indépendant, tête de la liste « Toulouse aux travailleurs, pas aux spéculateurs ».

Quentin Charoy portera la voix du parti animaliste et en candidat surprise, on trouve Peov-Chankiry Duch, un policier originaire du Tarn sans étiquette qui a décidé de se lancer dans l’arène politique toulousaine où il a exercé son métier.

Douze listes qui devront recevoir le récépissé final du ministère de l’Intérieur avant d’être officiellement validées.