La candidate de La France insoumise espère arriver en tête au premier tour de l’élection municipale à Rennes.

Novice en politique, Enora Le Pape avait devancé le président de Rennes Métropole lors des élections législatives.

Sa liste, qui a inscrit un chat parmi ses candidats, propose notamment la gratuité des transports en commun.

Elle était LA surprise des élections législatives en Ille-et-Vilaine. A 34 ans, la candidate de La France insoumise Enora Le Pape s’était offert le scalp du président socialiste de Rennes Métropole Emmanuel Couet en 2017. Créditée de près de 15 % des suffrages au premier tour, elle avait été battue au second tour par le candidat de La République en marche Florian Bachelier.

Trois ans plus tard, celle qui n’avait aucune expérience politique s’est vue propulsée à la tête de la liste Rennes en commun, portée par La France insoumise, pour les élections municipales à Rennes. En plus de présenter un chat sur sa liste, la candidate affiche un objectif clair : « Notre ambition, c’est d’arriver premiers au soir du premier tour », lance avec sérieux Enora Le Pape. La candidate sait qu’elle ne fait pas partie des favoris mais assume ses ambitions. « Notre parti avait fait plus de 25 % aux présidentielles à Rennes. Nous savons que beaucoup de gens nous soutiennent », poursuit la maman de deux enfants.

« Ce n’est pas nous qui avons voulu ce morcellement »

Dans la capitale bretonne, dont le cœur penche depuis longtemps à gauche, La France insoumise devra partager ses voix avec celles de la maire sortante Nathalie Appéré et celles des écologistes de Matthieu Theurier. « Nous avions fait le choix de la main tendue, précise Enora Le Pape. Ce n’est pas nous qui avons voulu ce morcellement ». Entrée tardivement dans la campagne, la liste Rennes en commun a pris du temps pour choisir ses candidats, dont certains ont été tirés au sort. « Je ne pense pas que nous étions en retard, indique-t-elle. C’est notre processus qui est plus long. Notre objectif était d’impliquer un maximum de personnes. Aujourd’hui, on peut dire que notre programme est collectif ».

Municipales 2020 à Rennes : La France insoumise présente un chat sur sa liste https://t.co/AniB7qglQV via @20minutesRennes pic.twitter.com/fx0FxXMjOT — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) February 25, 2020

Parmi les mesures fortes de son programme, la liste promet notamment « la gratuité des transports en commun ». Une opération qu’elle a chiffrée à un peu moins de 60 millions d’euros. « Il y a une urgence sociale et écologique. Cette mesure répond à ces deux exigences ». Les Insoumis plaident aussi pour un RER métropolitain et souhaitent « relier le métro au train ». « On a une halte gare à la Poterie qui n’est connectée à rien ».

Dans un souci de consultation permanente, Enora Le Pape souhaite également imposer une votation citoyenne pour tous les très grands projets évalués à plus de 80 millions d’euros. « Les habitants ne veulent pas être mis devant le fait accompli. On a parfois le sentiment que la majorité en place arrivait en disant : nous, on sait ce qui est bon pour la ville et on va le faire. Ce n’est pas ma conception du dialogue ».

La liste Rennes en commun propose aussi de transformer l’ancienne prison Jacques-Cartier en un espace mêlant logements et lieu culturel. « Il faut réparer la ville avant de la densifier. On doit d’abord rénover l’existant ». Enora Le Pape milite enfin pour le déploiement d’un centre d’hébergement pour les sans-abri ouvert toute l’année et sans condition. « Une nécessité » pour la candidate, qui a longtemps œuvré comme animatrice dans des centres sociaux.