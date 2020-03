Benjamin Cauchy espère bien créé la surprise à Vigneux-sur-Seine. — G. Novello

Benjamin Cauchy ne s’est installé à Vigneux-sur-Seine que début 2019 mais il a déjà envie d’en devenir maire.

Porte-parole de Debout la France, il compte le soutien de Nicolas Dupont-Aignan, député de la circonscription.

Malgré son passé de « gilet jaune », il demeure méconnu des électeurs alors que le maire sortant juge sa candidature « fantaisiste ».

Benjamin Cauchy fait face à un paradoxe. Il possède une certaine notoriété nationale, comme ancienne figure des « gilets jaunes » voire comme le porte-parole de Debout la France (DLF). Mais c’est plus compliqué à Vigneux-sur-Seine, cette commune de l’Essonne, où il mène une liste visant, un peu comme tout le monde, « à rassembler des gens d’horizons divers, tant socialement, que politiquement ».

Mohamed tient depuis un an la boulangerie en face du local de Benjamin Cauchy, sur l’avenue Henri-Barbusse, à la frontière entre Vigneux et Montgeron. Habitant Evry-Courcouronnes, il avoue ne rien suivre des municipales même s’il accepte bien volontiers de disposer les tracts des candidats. Or, il est formel, parmi ses clients, « peu parlent de Benjamin Cauchy, ils semblent préférer Thomas Chazal », le maire sortant.

Un « largage de bombes » à Vigneux

Il faut dire que l’ancien « gilet jaune » de la région toulousaine est un Vigneusien de fraîche date. « Pour des raisons professionnelles, j’ai dû revenir sur la région parisienne l’année dernière, et c’est à ce moment que je me suis installé à Vigneux, raconte Benjamin Cauchy dans le bureau de sa permanence. « Il s’est inscrit sur les listes électorales le 26 décembre, il n’a même pas voté ici pour les européennes, attaque Thomas Chazal. On n’est plus dans le parachutage, on est dans le largage de bombes. »

Saleté, insécurité, bétonnage à outrance, et "l' interi-maire" @chazal_thomas se représente avec 18 élus sortants !il n'a rien appris, rien compris. Il est temps de tourner la page. @VilledeVigneux #agirEnsemblePourVigneux — Benjamin Cauchy (@BenjaminCauchy) March 4, 2020

Le néo-Vigneusien balaie la pique et contre-attaque : « J’ai découvert une ville qui dormait sur elle-même en bord de Seine, j’ai vu une ville qui était sale, une ville où les gens n’osent plus sortir après 22h, j’ai entendu les histoires de trafic de drogues, d’armes. » Comme beaucoup d’autres candidats à travers la France, il a « été sollicité par des élus, des responsables associatifs, des commerçants pour conduire une liste ». Ce qu’il a fait.

De Debout la France à Black-Blanc-Beur

Bien sûr, Benjamin Cauchy ne débarque pas la fleur au fusil. Il bénéficie du soutien du député de la circonscription, Nicolas Dupont-Aignan, le président de DLF avec qui « il n’a pas besoin de se parler pour se comprendre ». Pour autant, affirme le candidat, membre de DLF depuis mars 2019, « la liste qu'[il] mène n’est pas une liste DLF » avant de préciser : « C’est vraiment une liste Black-Blanc-Beur qui veut servir la ville et non pas se servir. » Les Vigneusiens y verront une subtile allusion à l’ancien maire Serge Poinsot, mis en examen en juillet 2018 dans une affaire de corruption.

L’autre atout de Benjamin Cauchy est son passé « gilet jaune ». Croisé avenue Henri-Barbusse, Eric, 58 ans, ne connaît pas le candidat DLF, mais quand il apprend que c’était une figure des « gilets jaunes », il s’exclame « Ah ! Alors je vais voter pour lui parce que je suis à 100 % pour les "gilets jaunes" ». Et pourtant, le jeune quadragénaire assure qu’il ne sert « pas véritablement des "gilets jaune"s pendant cette campagne ». Même s’il reconnaît que, parfois, ça lui permet d’être reconnu.

Le RN en sous-main

Surtout, Benjamin Cauchy, qui garde contact avec des représentants du mouvement, revendique de mettre en application l’esprit « gilets jaunes » : « Quoi de mieux qu’une élection municipale pour agir concrètement parce que là on peut appliquer des valeurs simples que défendaient les "gilets jaunes", celle de l’honnêteté, une capacité d’action sur la démondialisation avec un retour au bon sens dans la gestion de la politique locale. » Il ajoute que « les gens qui étaient dans la rue le 17 novembre, ce sont des gens qui sont pour un retour à l’ordre juste, et à l’échelle municipale on peut appliquer ces préceptes d’ordre et de justice sociale. » Et par justice sociale il ne faut pas entendre réduction des inégalités mais empêcher que « certains profitent du système pendant que d’autres galèrent ».

« Cauchy, c’est le candidat de Dupont-Aignan et d’une certaine extrême droite aussi puisqu’il n’y aura pas de liste Rassemblement national, juge Jean-Louis Passarieu, tête de liste LFI. Le but avoué est de poursuivre la dynamique que pouvait avoir le RN ici avec des scores pouvant atteindre les 20 %. » « Il y a une partie de l’ancienne liste du RN qui est allée chez Cauchy », abonde Thomas Chazal qui juge « fantaisiste » la candidature de l’ancien « gilet jaune ». Peu importe les critiques, Benjamin Cauchy promet de porter « un changement radical en termes de proposition politique au regard des 20 dernières années ».