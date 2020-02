ELECTIONS Il reste deux semaines et demi pour faire son choix

Un bureau de vote lors des élections municipales de 2014. — LANCELOT FREDERIC/ SIPA/SIPA

A moins de trois semaines du premier tour des élections municipales, moins d’un Français sur deux (45 %) sait déjà pour qui il votera, révèle un sondage Odoxa Dentsu consulting*, pour Le Figaro et Franceinfo, publié jeudi.

Selon ce sondage, 41 % des Francais sont indécis : 30 % iront voter mais hésitent encore sur la liste qu’elles choisiront, et 11 % ne sont ni sûres de voter ni ne savent quelle liste elles pourraient choisir.

Près de 14 % des Français veulent « sanctionner Emmanuel Macron et le gouvernement »

Dès à présent, 14 % répondent qu’elles n’iront pas voter, une proportion très éloignée de l’abstention effectivement enregistrée en 2014, au premier tour des municipales (36,45 %). Près d’un Français sur deux (46 %) pense que la liste pour laquelle il votera « peut améliorer les choses », 32 % veulent réélire l’équipe municipale en place et 14 % « sanctionner Emmanuel Macron et le gouvernement ».

Interrogées sur les priorités de leur futur maire, les personnes interrogées placent en tête la sécurité des biens et des personnes (49 %), devant le développement de l’économie locale, l’environnement et la lutte contre la pollution (35 % chacun). Trois réponses étaient possibles. Deux Français sur trois (65 %) pensent enfin qu’Emmanuel Macron doit remanier le gouvernement après les municipales.

*Enquête réalisée en ligne les 25 et 26 février auprès de 1.004 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d’erreur de 1,4 à 3,1 points.