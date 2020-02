Valérie Pécresse s'investit personnellement dans la bataille des municipales. — Jacques Witt/SIPA

Valérie Pécresse se lance dans la bataille des municipales ! La présidente (Libres !) de la région Ile-de-France est candidate en position éligible sur la liste du maire sortant de Vélizy-Villacoublay (Yvelines) pour les municipales de mars, a-t-on appris mardi auprès de son entourage. « Vélizy c’est un engagement naturel, c’est là où tout a commencé pour elle et qu’elle a eu sa première permanence parlementaire », a indiqué un proche de l’ancienne députée des Yvelines, à la tête de la région Ile-de-France depuis 2015, confirmant une information du Parisien.

De son côté, le maire, élu en 2014 sous la bannière de l’UMP et aujourd’hui membre de Libres !, se réjouit d’un gain de « visibilité » et « d’attractivité » pour sa commune de 22.000 habitants et ses projets « d’innovation, de développement économique, et environnementaux ». « Vélizy c’est son fief… Ça la raccrochera à tout le sud-ouest parisien », a ajouté le maire qui a dévoilé lundi soir sa liste où Valérie Pécresse figure en 6e position. La liste est soutenue par Libres !, le mouvement fondé par Valérie Pécresse, qui a quitté Les Républicains après les élections européennes de mai 2019.