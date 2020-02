Le préfet de région et le préfet de police des Bouches-du-Rhône démentent l'existence d'un sondage réalisé par le renseignement territorial avant les municipales à Marseille (illustration). — P. Magnien / 20 Minutes

Les militants les commentent assidûment, les échangent dans des boucles WhatsApp, les publient sur les réseaux sociaux. Trois semaines avant le premier tour des municipales, des « sondages » circulent à Marseille. Certains sont totalement faux : c’est ce qu’affirment le préfet de région et le préfet de police des Bouches-du-Rhône dans un communiqué joint, envoyé ce lundi.

« Alors que certains médias annoncent un sondage officieux [à Marseille], les représentants de l’Etat dans le département tiennent à préciser que les services du renseignement territorial ne sont plus chargés du suivi de l’activité des partis politiques depuis 1994 et n’effectuent ni de sondage ni de prévision électorale depuis 2004 », indiquent Pierre Dartout et Emmanuel Barbe.

Ils font référence à une chronique de France Info, dans laquelle était évoqué un sondage émanant des renseignements. La radio du service public a publié un erratum et précise que « ces chiffres sont nuls et non avenus ». Elle n’avait pas mentionné l’institut producteur de l’enquête, les dates, la méthodologie et le nombre de personnes interrogées. C’est obligatoire depuis 1977.