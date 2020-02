PROGRAMMES (5/7) « 20 Minutes » aborde chaque semaine un thème de la campagne des municipales à Toulouse. Aujourd’hui, les équipements sportifs et plus particulièrement les piscines

Toulouse compte douze piscines, dont celle d'été à Nakache — FRED SCHEIBER / 20 MINUTES

Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et candidat à sa réélection, a lancé un plan piscines qu’il entend poursuivre pour rénover le parc actuel vieillissant.

Ses opposants dégainent leurs propositions.

Les piscines de Toulouse sont douze, comme les travaux d’Hercule. La comparaison n’est pas injustifiée au regard de l’état des bassins de la ville, globalement vieillissants. Un constat sur lequel se retrouvent tou(te)s les candidat(e)s à la mairie interrogé(e)s sur le dossier. La municipalité actuelle a dégainé un plan piscines de 30 millions d’euros, jusqu’en 2025.

« On aurait pu mettre tout le budget dans une piscine olympique, explique Laurence Arribagé, actuelle adjointe aux sports et numéro 2 sur la liste du maire-candidat Jean-Luc Moudenc (LR, soutenu par LREM). Cela ne veut pas dire qu’on ne réfléchit pas à un équipement de plus grande envergure. Mais on a d’abord décidé de s’occuper de l’existant, le moderniser, créer des mètres de nage supplémentaires avec des bassins nordiques [extérieurs et chauffés], mettre des espaces familles, des jeux d’eau. »

La réouverture de la piscine Bellevue a eu lieu samedi après de longs travaux, et avec un bassin nordique utilisable toute l’année. Celle d’Alban-Minville est prévue en juin. « La municipalité a uniquement fermé des piscines pendant ce mandat et propose un plan qui pour l’essentiel court sur le prochain mandat, déplore l’écologiste Antoine Maurice, tête de liste d’Archipel Citoyen. Nous voulons réhabiliter l’existant et étendre les horaires ainsi que les périodes d’ouverture. »

L’actuel plan piscines court jusqu’en 2025

Laurence Arribagé explique de son côté que les douze piscines seront toutes ouvertes en 2025, après des travaux concernant tour à tour Chapou, Toulouse-Lautrec, Castex, Nakache hiver et été puis Léo-Lagrange. « Je propose un audit global et sincère de l’état réel de nos piscines », lance Quentin Lamotte, tête de liste Rassemblement National qui évoque « une situation critique ». « Trop de piscines ont été rafistolées pour éviter de poser la question de la réalisation de travaux d’ampleur ou de leur fermeture pure et simple et de leur démolition, afin de reconstruire de nouveaux bassins adaptés aux exigences sportives et énergétiques actuelles », souligne-t-il.

« C’est important d’avoir un plan piscine à l’échelle de la métropole, juge Isabelle Hardy, deuxième de la liste « Pour la cohésion » menée par l’ancien maire Pierre Cohen (Génération.s). Dans ce plan, on doit intégrer l’arrivée de nouveaux quartiers, mais ça vaut pour tout ce qui est équipements sportifs. La priorité doit être donnée aux faubourgs, tout ce qui n’est pas le centre-ville. On pourra incorporer différents types d’activités, comme le thermoludisme. »

15 juillet 1964 : il fait chaud, le temps idéal pour aller piquer une tête à la piscine Nakache#Toulouse #archives #Photographie

Cliché #AndréCroshttps://t.co/QStuDzL1Lf pic.twitter.com/C1Nu9QxbdJ — Archives de Toulouse (@ToulouseArchive) July 15, 2019

Pour l’équipe de Nadia Pellefigue (PS-PRG-PCF), il s’agit aussi de prendre en compte l’impact du changement climatique. « Nous ferons en sorte d’ouvrir les piscines les jours de forte chaleur, d’étendre leurs horaires lors de la période d’ouverture. La municipalité sortante a délaissé ou fermé des équipements sportifs dans les quartiers, comme la piscine d’Ancely. Avec la ville des cinq minutes, les Toulousain-e-s doivent pouvoir trouver à moins de cinq minutes de chez eux un gymnase, un terrain de jeu ou une piscine. »

La piscine d’Ancely, sujet toujours sensible

La réouverture d’Ancely, fermée par la municipalité actuelle à l’été 2016, est aussi portée par les listes « Pour la cohésion » et Archipel citoyen. « Avant de construire, il faut arrêter de fermer des piscines », plaide Antoine Maurice. Et aussi réfléchir à la cohabitation des usagers, depuis le simple amateur de baignade jusqu’au nageur de haut niveau. « Malgré notre statut de quatrième ville de France, nous ne pouvons pas recevoir de compétition de niveau national », regrette Quentin Lamotte.

« Au-delà de l’usage loisirs et santé des piscines, nous devons penser des équipements sportifs dignes du haut niveau d’un certain nombre de nos athlètes toulousains », note-t-on dans l’équipe de Nadia Pellefigue. Plusieurs sociétaires du club des Dauphins du TOEC s’entraînent actuellement afin de se qualifier pour les JO de Tokyo (24 juillet-9 août), loin des débats électoraux.

La semaine prochaine, dans le cadre de sa série sur les municipales, 20 Minutes abordera le thème des grandes infrastructures de transport.