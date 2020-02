Municipales 2020: Les candidats à Strasbourg — 20 Minutes

Les élections municipales se tiennent les 15 et 22 mars 2020. Chaque lundi, 20 Minutes abordera un thème de la campagne. Aujourd’hui, les infrastructures sportives.

La SIG Arena, le projet par le club strasbourgeois de basket, prévoit l’agrandissement de l’actuel Rhénus. Une nouvelle de 8.000 places pourrait voir le jour, avec des commerces et restaurants en son sein.

Que disent les candidats à la mairie de Strasbourg de ce projet qui devrait coûter 17 millions aux finances publiques ? On leur a posé la question.

A force, c’est devenu un feuilleton. La SIG Arena, le projet de la nouvelle salle portée depuis 2015 par le club strasbourgeois de basket, vient de connaître un nouveau coup d’arrêt. Le contrôle de légalité de la préfecture du Bas-Rhi a retoqué la délibération de l’eurométropole.

En clair, le versement de la part du département (3,4 millions d’euros) dans le financement total (40 millions dont 17 millions de fonds publics) ne peut pas avoir lieu sans modifier le cadre juridique. Cela pourrait se régler avec la signature d’une convention. « Le projet n’est pas remis en cause », s’est empressé de communiquer le club alsacien. Son président, Martial Bellon, a refusé d’en dire davantage. « Je m’exprimerai après les élections municipales », a-t-il simplement promis.

Le sujet devrait de toute façon revenir sur la table avant la possible livraison du complexe, espérée fin 2022. Plusieurs candidats souhaitent le revoir. C’est le cas de la tête de liste d 'Europe Ecologie Les Verts, Jeanne Barseghian. « Le montage partenarial et financier devra être réétudié prioritairement dans les prochains mois », annonce-t-elle, rejointe sur ce point par Kévin Loquais. « Le dossier est à revoir complètement. Il n’est pas question pour nous de transformer une arène sportive en centre commercial ou en centre de congrès », lance la tête de liste de « Strasbourg en commun » en faisant référence aux commerces et restaurants qui devraient s’ajouter aux 8.000 places de la salle de sport.

« Le projet a mon soutien total »

« Il manque justement des commerces et des lieux de rencontre dans ce quartier », répond le candidat Les Républicains Jean-Philippe Vetter. « Le projet de SIG Arena est très intéressant et il a mon soutien total. » Tout comme celui de son concurrent Alain Fontanel ( LREM). « Je serai aux côtés de la SIG et de ses dirigeants pour les aider à surmonter les difficultés », promet ce dernier.

De son côté, Catherine Trautmann (Parti Socialiste) se montre plus mesurée. « Pour moi, une modernisation du Rhénus est nécessaire pour permettre une professionnalisation plus aboutie », explique d’abord l’ex-maire de Strasbourg, en lice pour un nouveau mandat. Avant de préciser : « La décision appartiendra au futur exécutif de l’eurométropole ».

C’est justement à ce niveau que le projet avait connu des écueils dans un passé récent. Avec, notamment, une vive opposition entre son président Robert Hermann et le maire de la capitale alsacienne, Roland Ries.

Chantal Cutajar, la candidate des « Citoyens engagés », et Hombeline du Parc, son adversaire du Rassemblement national pointent ces divergences et veulent y mettre fin. La première promet de « soumettre le dossier au premier ordre du jour du conseil de l’eurométropole », sans trop se prononcer. La seconde est plus claire : « Nous soutiendrons le projet. ». Le débat est loin d’être fini.