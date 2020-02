Danièle Giazzi, maire sortante LR du 16e arrondissement — SIPA PRESS

Du rififi dans le 16e. Franck Alem, le directeur de campagne de Danièle Giazzi, l’actuelle maire (LR) de l’arrondissement, a claqué la porte ce mardi. « Les attaques répétées de Danièle Giazzi contre notre famille politique Les Républicains visent davantage à diviser et à fracturer une droite qui s’est reconstruite sur Paris autour de Rachida Dati », a-t-il déploré sur Twitter. Et pour cause.

Celle qui avait pris la succession de Claude Goasguen à la mairie est aujourd’hui en guerre ouverte contre lui, et ne comprend pas le choix de la commission nationale d’investiture des Républicains, de désigner l’avocat Francis Szpiner, tête de liste officielle dans le 16e désormais rejoint désormais par… Franck Alem. Danièle Giazzi ne veut pas abdiquer et continuer d’encenser Rachida Dati, pour conserver son poste ?

La clarté ! Merci ! https://t.co/tJpGGuhs2Q — Francis Szpiner (@fszpiner) February 11, 2020

« La CNI est un hold-up »

« Mon directeur de campagne ne savait pas faire. Et ma campagne a pris un coup d’accélérateur depuis son départ, je l’en remercie », tacle Danièle Giazzi auprès de 20 Minutes. Dans ce bastion de droite et malgré l’investiture de Francis Szpiner, la maire du 16e a toutefois décidé de maintenir sa candidature et encense Rachida Dati.

« J’ai fini de constituer ma liste LR, avec des gens de droite, du centre et de la société civile. C’est une liste de soutien à Rachida Dati. Je suis la maire sortante, je ne suis pas dissidente, j’ai toute la légitimité », détaille-t-elle. « La CNI est un hold-up », s’emporte-t-elle. « D’autant que Francis Szpiner ne veut pas être élu, il veut être député », croit-elle savoir avant de remettre une couche de soutien à Rachida Dati. « Rachida Dati fait une campagne magnifique ».