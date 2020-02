Louis Aliot — Alain ROBERT/SIPA

Selon un sondage Ipsos Sopra Steria, publié ce vendredi par L'Indépendant, Louis Aliot (Rassemblement National) est en tête des intentions de vote au premier tour à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales pour les municipales. Le candidat du RN est à 30 %. Le candidat devance de 11 points Jean-Marc Pujol (LR), le maire sortant, crédité de 19 %.

Suivent la vice-présidente de la région Agnès Langevine (EELV/PS) à 15 %, Romain Grau (LREM/Modem/UDI/Agir) à 13 % et Caroline Forgues (PC/FI/NPA) à 10 %, Clotilde Ripoull (sans étiquette) à 8 %, Olivier Amiel (divers droite) à 4 %, et Pascale Advenard (Lutte ouvrière) et Alexandre Bolo (divers droite), à 0,5 % chacun.

Le sondage a été réalisé du 1er au 4 février selon la méthode des quotas, auprès de 604 personnes inscrites sur les listes électorales de Perpignan, représentant un échantillon représentatif des habitants de Perpignan âgés de 18 ans et plus.