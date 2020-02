Le ministre de la Culture, Franck Riester, à l'Elysée, le 15 janvier 2020. — PIERRE VILLARD/SIPA

Le ministre de la Culture, Franck Riester, a annoncé ce jeudi qu’il serait tête de liste à Coulommiers ( Seine-et-Marne) pour les élections municipales de mars, mais qu’il resterait au gouvernement en cas de victoire.

🔶 Très heureux de l’annonce de candidature de @franckriester aux élections municipales à Coulommiers ! L’enracinement local fait partie de l’ADN de notre parti, et les élus locaux en sont les piliers. https://t.co/4FlQglaHCx — agir_ la droite constructive (@agir_officiel) February 6, 2020

« J’ai en effet pris la décision de conduire une nouvelle liste à Coulommiers, la ville où j’ai grandi, où j’habite et pour laquelle je suis toujours conseiller municipal », a expliqué celui qui a déjà été maire de cette commune de près de 15.000 habitants entre 2008 et 2017, dans un entretien au Pays briard.

Laurence Picard, maire en cas de victoire

La loi sur l’interdiction du cumul des mandats l’avait contraint à abandonner son poste lorsqu’il avait été réélu député en juin 2017. Franck Riester, président du parti centriste Agir, est entré au gouvernement un an plus tard, à l’automne 2018.

« Si le président de la République et le Premier ministre continuent de me confier des responsabilités au sein du gouvernement, je ne me déroberai pas (…) Je resterai mobilisé pour remplir cette mission avec la plus grande détermination », a poursuivi le candidat, en expliquant que c’est l’actuelle deuxième adjointe, Laurence Picard, qui deviendra maire en cas de victoire. Mais, s’il venait à quitter le gouvernement, « la logique, c’est en effet que je redevienne maire », a-t-il précisé.

D’autres ministres candidats attendus

Franck Riester est le troisième membre du gouvernement à se déclarer tête de liste aux municipales, après le Premier ministre Édouard Philippe au Havre et le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin à Tourcoing.

D’autres doivent également être candidats, mais soit sans avoir précisé leur position sur leur liste, soit en ayant déjà indiqué qu’ils ne seraient pas en tête : Sébastien Lecornu (Collectivités locales) à Vernon, Geneviève Darrieussecq (Anciens combattants) à Mont-de-Marsan, Jean-Baptiste Djebbari (Transports) à Limoges, Christelle Dubos (Solidarités) à Sadirac en Gironde, Marc Fesneau (relations avec le Parlement) à Marchenoir dans le Loir-et-Cher ou Marlène Schiappa (Egalité femmes-hommes) et Agnès Pannier-Runacher (Economie et finances) à Paris.

Jeudi matin, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, avait par ailleurs indiqué que les ministres se présentant aux élections municipales qui ne seront pas élus pourront rester au gouvernement.