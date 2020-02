POLITIQUE À l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars, « 20 Minutes » a interrogé quelques habitants pour savoir ce qu’ils prendraient comme mesures s’ils étaient élus maire de Nice

Municipales 2020 : « Si j'étais maire de Nice, je ferais... », les habitants partagent leurs propositions

David, Grazyna, William, Marilou ou encore Alberto. Ces Niçoises et ces Niçois iront poser leur bulletin de vote dans une urne lors des élections municipales, les 15 et 22 mars prochains. Mais que feraient-ils lors des six prochaines années s’ils succédaient à Christian Estrosi dans le fauteuil de maire ?

20 Minutes leur a donné la parole. Aménagements sportifs, lutte contre les incivilités, ajout de sable sur la Promenade des Anglais… Ils ne manquent pas d’idées. Découvrez leurs propositions en vidéo.

Et vous, si vous étiez maire de Nice, que feriez-vous ?