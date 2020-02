SI j'étais maire de Paris, je ferais — 20 Minutes

La bataille fait rage entre les candidats à la mairie de Paris. Et nul ne peut prédire qui sortira vainqueur le dimanche 22 mars au soir, à l’issue du second tour des municipales. Et alors que les programmes sont progressivement dévoilés, 20 Minutes s’est tourné vers les Parisiennes et les Parisiens afin de recueillir leurs propositions pour changer leur ville.

Dans ce reportage, Matthieu, Vanessa, Maguy, Bernard et Fayçal se mettent dans la peau du premier dirigeant de Paris et nous font part de leurs idées pour la ville. Et cela va de davantage d’écologie, à des impôts moindres en passant par la construction d’enceintes sportives.