Robert Ménard. — N. Bonzom / Maxele Presse

Selon un sondage Ifop/Fiducial, paru ce mercredi dans Midi Libre, Robert Ménard serait élu à Béziers, dans l’Hérault, dès le premier tour des municipales, le 15 mars prochain. Le maire sortant recueille 61 % des intentions de vote.

Thierry Antoine (EELV/France insoumise) arrive en deuxième position, très loin derrière Robert Ménard, avec 15 % des intentions de vote. Suivent Nicolas Cossange (PS/PC/PRG) à 8 %, Pascal Resplandy (LREM/Agir/Modem) à 7 %, Antoine About (divers droite) à 4 % et Claire Dotto (sans étiquette) à 2 %. Enfin, 3 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles voteraient pour une « autre liste ».

Il avait été élu au deuxième tour en 2014

En 2014, Robert Ménard a remporté la mairie de Béziers au deuxième tour, avec 46,98 %, dans une triangulaire qui l’avait opposé à la droite et la gauche.

Ce sondage a été mené auprès d’un échantillon de 607 personnes, représentatif de la population de Béziers, âgées de 18 ans et plus, inscrites sur les listes électorales. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (selon le sexe, l’âge, et la profession du chef de ménage) après une stratification par canton. Les interviews ont été réalisées par téléphone du 27 au 30 janvier, indique le journal.