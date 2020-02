Cédric Villani a décidé de réserver 10% de ses listes à des candidats tirés au sort. — Jacques Witt/SIPA

L’équipe de campagne de Cédric Villani a présenté mardi une liste de 48 Parisiennes et Parisiens tirés au sort pour figurer sur les listes de l'ex-élu LREM aux municipales à Paris. La députée Paula Forteza, également tête de liste dans le 19e, a souligné au cours d’un point de presse l’importance que « des citoyens tirés au sort occupent une place croissante » dans les instances politiques, pour faire face à la crise de la démocratie.

Dans un premier temps, 575 personnes ont fait acte de candidature pour figurer sur les listes Villani. Outre d’habiter Paris, il leur était notamment demandé de ne pas être membre d’une formation ou d’un parti politique et de signer « une charte de valeurs républicaines ». Les femmes n’ont constitué à ce stade que 27 % des candidats et les prétendants représentaient toutes les catégories d’âge, a-t-on précisé. A l’issue du processus et d’une série d’entretiens, 48 personnes ont finalement été tirées au sort pour rejoindre les autres candidats sur les listes Villani.

Les profils des personnes retenues sont variés : une conductrice de la RATP, un juriste, un « développeur », un architecte, « un directeur de centre de rétention »…, a précisé Paula Forteza. Leurs motivations vont du sentiment « que l’accès à la politique a été verrouillé », au simple rejet des partis politiques.