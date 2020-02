« Si j'étais maire de Marseille, je ferais... », des habitants s'imaginent à l'hôtel de ville — 20 Minutes

« Casser les grandes tours et faire des pavillons », « rénover les écoles des quartiers Nord », « construire des routes »… A un mois et demi des élections municipales, les Marseillais imaginent de nombreuses propositions pour améliorer la vie de leurs concitoyens.

Pour 20 Minutes, ils ont enfilé le costume que Jean-Claude Gaudin va abandonner​ après les municipales (les 15 et 22 mars). Interrogés, dans le centre-ville, des habitants de tous les quartiers de la ville, des zones les plus aisées aux quartiers les plus populaires ont répondu et le logement semble être leur principal point de préoccupation.