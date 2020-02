Photo aérienne du beffroi de la mairie de Lille. — M.Libert / 20 Minutes

Et bimmmmmm. Une campagne électorale sans petites phrases n’est pas vraiment une bonne campagne. Et, quand on voit ce que les candidats aux municipales à Lille se balancent à la figure, celle-ci s’annonce déjà comme un cru exceptionnel. 20 Minutes a sélectionné un petit florilège de punchlines qui devrait s’enrichir considérablement avec le temps.

Dans les médias et sur les réseaux sociaux, la plupart des candidats à la mairie de Lille n’hésitent pas à tacler leurs adversaires. Des petites phrases directes, drôles, méchantes ou pleines de sous-entendus qui ne manquent pas de faire réagir ceux qui se sentent visés. C’est ainsi que s’alimente la machine à punchlines. C’est chaud, et il reste encore plus d’un mois de campagne…