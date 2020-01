Ancienne présidente du CCAS de Nice, Joëlle Martinaux est responsable de SOS Médecins dans la capitale azuréenne — ANP / 20 Minutes

Elle s’était faite discrète depuis l’annonce qui lui avait coûté ses délégations dans la majorité niçoise. Débarquée en juillet dernier après avoir prévenu qu’elle briguait l’investiture LREM pour les municipales, face à Christian Estrosi, Joëlle Martinaux a indiqué ce jeudi soir à 20 Minutes qu’elle ne se présenterait finalement pas aux prochaines élections. Elle « tend » même « la main » au maire sortant.

« Je me range aux consignes du parti [LREM] qui est en train de décider de ne pas présenter de candidat face à Christian Estrosi. Et je suis disponible pour accompagner le maire sortant sur les dossiers de la santé et du social », explique l’ancienne présidente du CCAS, responsable de l’association SOS Médecins Nice.

Le camp Estrosi ne réagit pas

« J’ai toujours été disponible en fait. Je n’ai jamais voulu abandonner les actions et les missions que je menais avec l’équipe municipale », rappelle Joëlle Martinaux. Et de plaider : « Il faut aller au-delà des partis, surtout sur les questions qui relèvent du social ».

Alors le divorce est-il entièrement consommé ou des retrouvailles sont-elles envisageables ? La première option semble la plus probable. Sollicité par 20 Minutes, le camp de Christian Estrosi n’a pas souhaité réagir ce jeudi soir.