Les municipales se tiennent les 15 et 22 mars 2020. Chaque lundi, 20 Minutes abordera un thème de la campagne. Aujourd’hui, l’environnement.

C’est un des derniers engagements de l’actuel maire, Roland Ries : signer l’arrêté qui interdira les véhicules diesel à Strasbourg au 1er janvier 2025.

Mais que se passera-t-il après les élections ? Son successeur reviendra-t-il sur cet arrêté ?

Actuellement une seule candidate aux municipales s’engage pour cette interdiction en 2025 : la tête de liste EELV, Jeanne Barseghian. Les autres mettent des conditions ou appellent à reporter l’échéance.

Un dernier acte symbolique et puis s’en va. Roland Ries s'y est engagé en septembre : il signera avant la fin de son mandat l’arrêté qui interdit les moteurs diesel de Strasbourg au 1er janvier 2025. « Ma volonté est de lancer le processus », avait alors justifié le maire de la capitale alsacienne. « Sachant tout de même que mon successeur pourra prendre un autre arrêté. »

Justement, qu’en disent les principaux candidats à sa suite à Strasbourg ? Une seule s’engage vraiment à tenir le calendrier, Jeanne Barseghian. « C’est avant tout une question de santé publique », justifie la tête de liste d’Europe Ecologie-Les Verts en citant les exemples d’Oslo et Copenhague, qui ont banni le diesel depuis début 2020.

Cahn et Fontanel posent des conditions

Celle qui était en tête du sondage Ifop-Fiducial du 23 janvier est également favorable à la mise en place d’une zone à faible émission (ZFE) dans l’Eurométropole à partir de 2021. Cette ZFE prévoit un calendrier d’interdictions progressives et permanentes des véhicules sur la base des vignettes Crit’Air.

Mathieu Cahn la rejoint sur ce point précis. Le candidat du Parti socialiste met en revanche des conditions à la fin du diesel à Strasbourg en 2025. « Cela implique de mettre en place des solutions d’accompagnement social et de mobilité pour éviter que cette interdiction ne vienne renforcer les inégalités économiques, sociales et territoriales déjà existantes », insiste l’actuel adjoint au maire, dans un discours assez proche de son concurrent Alain Fontanel.

Le représentant LREM appelle ainsi à trouver à « des solutions avant que n’arrivent les restrictions ». Pour les définir, il compte faire appel à la population, via un tirage au sort. « Je réunirai dès le premier mois de mon mandat une convention citoyenne qui définira les solutions indispensables pour 2025 comme l’accompagnement financier, de nouvelles offres de transports, la prime d’achat vélo électrique, des stations de gaz naturel [GNV], etc. » détaille-t-il.

« Mesure antisociale »

« De nombreux Strasbourgeois ne seront pas en mesure de changer leur voiture diesel d’ici 2025 », pointe Jean-Philippe Vetter en parlant de « mesure antisociale » à propos de la ZFE. Le candidat Les Républicains veut repousser à 2030 l’interdiction des véhicules dans la capitale alsacienne. Cela reviendrait à… respecter le calendrier initialement prévu par la majorité actuelle et à démarrer au même moment que le reste Eurométropole.

« Cela nous semble plus réaliste », abonde Hombeline du Parc. La tête de liste du Rassemblement National dit partager « les constats et inquiétudes concernant la pollution de l’air » mais « dénonce la précipitation et la cible qui est quasi unique, les classes populaires ». En reportant de quelques années la fameuse interdiction, elle espère une transition plus douce. Mais où le diesel disparaîtra de Strasbourg un jour ou l’autre. Les cinq principaux candidats aux municipales sont bien d’accord sur ce point.