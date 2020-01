SONDAGE Selon le dernier sondage Opinion Way publié ce jeudi pour Lyon Mag et Jazz Radio, EELV arriverait en tête à Lyon et en seconde position à la métropole

Gérard Collomb, 72 ans, vise un 4ème mandat de président de la Métropole de Lyon (autrefois Communauté urbaine) — Mourad Allili/ Sipa

LREM en perte de vitesse à Lyon, Gérard Collomb qui creuse l’écart à la métropole et les Verts qui restent dans la partie… Voilà ce qui ressort du dernier sondage Opinion Way sur les municipales à Lyon et dans l’agglomération lyonnaise, publié ce jeudi pour Lyon Mag et Jazz Radio.

Dans le détail, concernant l’élection métropolitaine : David Kimelfeld, le président sortant, reste loin derrière Gérard Collomb, crédité de 27 % d’intentions de vote au premier tour. ( Soit trois points de moins qu'en octobre). Avec 13 % des suffrages, Kimelfeld se classe 4ème derrière François-Noël Buffet (LR) à 15 % et Bruno Charles (EELV) crédité de 20 %. Les Verts se maintiennent en seconde position mais perdent néanmoins 5 points par rapport au précédent sondage, réalisé par le même organisme au mois de décembre.

Vers un duel EELV-LR à Lyon

Le parti écologiste a, en revanche, toujours les faveurs des électeurs à Lyon même. Grégory Doucet, continue de faire la course en tête et récolterait 21 % des voix au premier tour. Il est talonné par Etienne Blanc (20 %). Autre enseignement de ce dernier sondage : LREM dévisse, perdant du terrain mois après mois. Yann Cucherat, poulain de Gérard Collomb et investi au mois de janvier, est donné à 15 %. Soit 7 points de moins pour le parti présidentiel qu’au mois d’octobre.

[SONDAGE]



Retrouvez le dernier sondage @opinionway dans @lyonmag aujourd'hui! Une tendance se confirme : un duel Droite/EELV se dessine pour les #Municipales2020 à #Lyon!

Nous pouvons gagner les 15 et 22 Mars prochain, on continue! #Blanc2020 #BleuBlancLyon #ObjectifLyon pic.twitter.com/3lVxjOYahS — Etienne BLANC (@blanc_etienne) January 30, 2020

Georges Képénékian, candidat dissident LREM, qui se présente donc sans étiquette, arrive 4ème avec 11 % devant Agnès Marion (RN) et Sandrine Runel (PS) au coude à coude, à 10 %. Suivent Nathalie Perrin-Gilbert (Gram-FI) avec 7 %, Denis Broliquier (Centristes), 4 % et Eric Lafond (100 % citoyens) avec 1 %.