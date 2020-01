POLITIQUE Après avoir déclaré que la candidature de Martine Vassal était une « folie », Renaud Muselier lâche le dissident Bruno Gilles et se rallie à la prétendante LR à la mairie de Marseille

Renaud Muselier en janvier 2019 — Thomas SAMSON / AFP

« Je suis un Républicain, je soutiens Les Républicains. Donc, je soutiens ma famille politique, c’est-à-dire, Martine Vassal ». Au micro de France Bleu, ce mercredi matin, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Renaud Muselier a annoncé son ralliement à Martine Vassal, la candidate investie par son parti pour briguer la mairie de Marseille pour les prochaines municipales.

« C’est très clair, c’est très simple », martèle-t-il. Pas vraiment, quand on sait que le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’était affiché il y a quelques mois aux côtés du dissident de la droite Bruno Gilles, dont il est un proche, lors d’un meeting. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche en novembre dernier, soit avant l’investiture de Martine Vassal par son parti, Renaud Muselier avait même estimé que la candidature de la présidente de la métropole et du département à la mairie de Marseille relevait de la « folie ».

Après Jean-Claude Gaudin, Bruno Gilles perd un autre soutien de poids dans sa quête vers la mairie de Marseille, qu’il a décidé de poursuivre bien que non investi par le parti dont il est issu et dont il était le président de la fédération départementale jusqu’à peu. La majorité des actuels adjoints au maire de Marseille s’est de plus ralliée à Martine Vassal.