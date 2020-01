Philippe Poutou devant l'usine Ford de Blanquefort lors d'un débrayage, le 5 mars 2018. — M.Bosredon/20Minutes

Philippe Poutou, par deux fois candidat NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) à l’élection présidentielle, conduira bien une liste aux municipales à Bordeaux. La nouvelle a été confirmée ce mercredi. Sa liste associera le NPA à un collectif citoyen soutenu par La France Insoumise, a-t-on appris mercredi auprès de LFI.

L’accord a été acté mardi soir entre le NPA et Bordeaux Debout, un collectif mis en place à l’automne dernier et soutenu par LFI, pour porter un projet municipal « écologiste, social, solidaire et démocratique ».

Fer de lance de la mobilisation contre la fermeture de Ford à Blanquefort

Philippe Poutou, 52 ans, fer de lance de la mobilisation sociale contre la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort, où il travaillait près de Bordeaux, avait déjà été candidat dans la capitale girondine en 2014 où sa liste NPA avait recueilli 2,51 % des voix au premier et seul tour de scrutin.

Le départ d’Alain Juppé, maire emblématique de Bordeaux pendant 25 ans, encore réélu dès le premier tour en 2014, promet une compétition disputée avec notamment en lice le maire sortant LR, allié au MoDem, Nicolas Florian, l’écologiste Pierre Hurmic allié à la gauche et le candidat investi par la République en Marche Thomas Cazenave.