L’adjointe à la sécurité du maire de Marseille Jean-Claude Gaudin (LR), Caroline Pozmentier, se présentera aux élections municipales sur la liste du candidat soutenu par La République en marche, le médecin Yvon Berland.

« Ce qui compte, c’est de travailler et d’avoir des finalités communes », a commenté Caroline Pozmentier, qui sera seconde sur la liste menée par Yvon Berland dans les 6e et 8e arrondissements de la ville, où se présente également la chef de file LR pour ces municipales, la présidente du département des Bouches-du-Rhône Martine Vassal.

Trois têtes de liste dévoilées

L’élue Les Républicains, qui a dit avoir « pris ses distances depuis longtemps » avec le parti, a revendiqué un bilan « plutôt positif » pour sa délégation à la sécurité. « Mon équipe a mené une politique de sécurité très volontariste, notamment en doublant l’effectif de la police municipale », a-t-elle assuré, ajoutant qu’elle ne quitterait pas « une délégation qu'[elle] aime ».

Yvon Berland a vanté « la grande expérience » de sa colistière, et présenté également trois autres têtes de liste de secteur : l’entrepreneur Arnaud Devigne, directeur général du site de recherche d’emploi Indeed France, Mathieu Grapeloup, communicant dans une ONG environnementale et très présent dans le débat politique à Marseille sur les réseaux sociaux, et l’ancien socialiste Pascal Chamassian, déjà candidat LREM aux législatives de 2017.