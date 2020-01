Le ministre de l'agriculture Didier Guillaume, ici lors du salon agricole Space, le 10 septembre 2019, à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Edouard Philippe a déclaré mercredi qu’il n’était « pas envisageable que deux membres du gouvernement puissent être candidats l’un contre l’autre durablement », en réponse à une question sur la rivalité entre Didier Guillaume et Jean-Baptiste Lemoyne pour la mairie de Biarritz.

Le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume sera opposé à la liste du maire MoDem sortant Michel Veunac, 73 ans, dans laquelle figure Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, pour les municipales de mars.

« Je leur ai indiqué quelle était la règle »

« Je leur ai indiqué quelle était la règle. Et donc nous nous sommes donné quelques jours pour qu’ils puissent l’entendre et qu’ils puissent en tirer les conséquences et pour que nous puissions nous-mêmes en tirer les conséquences », a déclaré Edouard Philippe à l’issue d’un séminaire gouvernemental, évoquant une « situation baroque ».

« Je serai maire à plein temps », a affirmé Didier Guillaume samedi dernier en officialisant sa candidature, assurant qu’il « ne serait plus au gouvernement » s’il était élu.