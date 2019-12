CANDIDATURE En apportant son soutien à son actuel adjoint chargé des sports, Gérard Collomb lève le doute sur éventuelle double candidature, à la mairie et à la métropole

Gérard Collomd à Lyon, le 19 septembre 2019. — KONRAD K./SIPA

Le maire sortant de Lyon Gérard Collomb a annoncé samedi au quotidien Le Progrès qu’il adoubait un de ses adjoints, l’ancien gymnaste Yann Cucherat, 40 ans, comme candidat LREM à la mairie en mars prochain. Gérard Collomb est quant à lui candidat LREM pour la métropole de Lyon. En mettant en avant son porte-parole de campagne et adjoint chargé des sports et des grands événements, il lève l'hypothèse d'une éventuelle double candidature, à la métropole et à la mairie.

Dans son entretien avec le quotidien lyonnais, le pilier de la Macronie a estimé que Yann Cucherat incarnait le « renouvellement », insistant sur sa « proximité politique » avec le quadragénaire. « Les choses vont beaucoup s’accélérer, on va pouvoir se mettre en ordre de marche », a estimé l’ancien ministre de l’Intérieur, qui avait démissionné en octobre 2018 pour revenir à Lyon et y préparer la campagne.

Une candidature soutenue par « tout le monde »

« L’idée était d’annoncer cela avant les vacances. C’était important localement de pouvoir partir en congé avec un jeu posé et clarifié », a expliqué à l’AFP Anne-Sophie Condemine, qui se « réjouit » du choix de Yann Cucherat. « Il est rassembleur et incarne ce que nous voulons faire pour Lyon », a-t-elle ajouté.

L’agenda lyonnais ne correspondait pas à celui d’une Commission nationale d’investiture (CNI) du parti mais pour autant aucun souci à l’horizon, assure celle-ci : « Cette candidature est soutenue à la fois par Gérard Collomb et tout le monde, LREM est d’accord, y compris le président Macron ».

Georges Képénékian, actuel premier adjoint, lui aussi candidat

Fin novembre, les quatre députés LREM de Lyon avaient pourtant officialisé leur soutien à l’actuel premier adjoint de Gérard Collomb Georges Képénékian. Ce dernier, qui soutient le rival du maire de Lyon pour l’élection métropolitaine David Kimelfeld, s’était déclaré candidat sans réclamer l’étiquette du parti macroniste.

Concernant sa codirectrice de campagne Fouziya Bouzerda (MoDem), dont le nom avait circulé comme possible alternative, Gérard Collomb a indiqué qu’il travaillerait avec elle pour un ticket « visant à donner une trajectoire nouvelle à un moment capital pour la Métropole », véritable cœur du pouvoir lyonnais. Les autres principaux candidats investis pour la mairie de Lyon sont Etienne Blanc (LR), Sandrine Runel (PS), Grégory Doucet (EELV), Agnès Marion (RN) et Nathalie Perrin-Gilbert (DVG soutenue par LFI).