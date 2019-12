Saïd Ahamada est député LREM de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Le député LREM Saïd Ahamada, qui s’était déclaré candidat aux municipales, se range finalement derrière Yvon Berland, investi par son parti.

« Il faut que l’on rassemble et je ferai tout pour parvenir à un rassemblement », pour « créer une dynamique et gagner », indique-t-il.

Il entend faire campagne sur « un projet écologique pour Marseille » et « réconcilier les Marseillais entre eux ».

Le député LREM de Marseille Saïd Ahamada, qui s’était déclaré candidat aux municipales pour la mairie de Marseille, a annoncé mardi à l’AFP qu’il soutenait Yvon Berland, désigné lundi soir comme candidat LREM dans la cité phocéenne. « J’ai pris la décision de soutenir Yvon Berland, il faut que l’on rassemble et je ferai tout pour parvenir à un rassemblement », pour « créer une dynamique et gagner », a déclaré Saïd Ahamada. Assurant n’avoir « rien négocié avec M. Berland », il dit ne pas exclure de se présenter comme tête de liste dans un des huit secteurs de Marseille.

Se disant « déçu à titre personnel » de ne pas avoir été investi par la commission nationale d’investiture de son parti, Saïd Ahamada s’était lancé mi-novembre à 47 ans dans la course à la mairie sans attendre la décision de la commission, assurant alors qu’il serait candidat « quoi qu’il arrive ». « Aujourd’hui, on en est au rassemblement. J’appelle à ce qu’un maximum de personnes qui veulent apporter une pierre à l’édifice nous rejoignent », a-t-il martelé mardi, assurant ne pas vouloir être « le fossoyeur de Marseille ».

« On a besoin d’eux »

Fils d’immigré comorien qui a grandi dans un quartier sensible de Marseille, la cité Felix-Pyat (3e), Saïd Ahamada, investi comme député notamment dans les dossiers de politique de la ville et d’environnement, entend faire campagne sur « un projet écologique pour Marseille » et « réconcilier les Marseillais entre eux ». Elu député des quartiers nord de Marseille en 2017, Saïd Ahamada avait été le premier à se déclarer candidat à l’investiture LREM pour la mairie le 8 juin, suivi par Yvon Berland, ancien président de l’université Aix-Marseille, le 18 juillet.

✅ Je remercie le bureau national de @Nous_Citoyens pour son soutien à ma candidature de rassemblement dans le cadre des #Municipales2020. Nous allons construire ensemble une alternative progressiste et écologique pour les habitants de la deuxième ville de France. #Marseille2020 https://t.co/rgcfhDB9gA — Saïd Ahamada (@saidahamada) November 25, 2019

La semaine dernière, le doyen de la faculté de droit d’Aix-en-Provence Jean-Philippe Agresti est lui aussi entré dans la course en demandant le soutien de LREM. « On a besoin d’eux. L’intelligence collective nous permettra d’y arriver », a réagi mardi matin Yvon Berland dans une interview publiée dans La Provence, au sujet de Jean-Philippe Agresti et Saïd Ahamada. Ce médecin de profession s’est gardé de tout triomphalisme : « Tout le monde me dit bravo, félicitations, mais je n’ai rien gagné ».

Novice en politique, à 68 ans, Yvon Berland a assuré dans La Provence : « Nous, nous représentons quelque chose de nouveau. Les électeurs seront tentés d’essayer. » Il place en tête de ses priorités « l’habitat », la « sécurité », la « propreté », les « mobilités », avec comme fil rouge l’école. « On me dit qu’il faut faire rêver les Marseillais. Leur rêve, c’est de vivre dans la normalité », affirme-t-il.