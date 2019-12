Le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, le 14 octobre 2019 à la mairie de Bordeaux. — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Elle avait déjà plus ou moins démarré depuis un bon mois pour lui. Mais cette fois-ci c’est officiel : le maire de Bordeaux Nicolas Florian (LR) effectuera le « lancement opérationnel » de sa campagne pour les municipales de mars 2020 ce vendredi, à son atelier de campagne situé rue Vital Carles, dans le « Triangle d’or » de Bordeaux. Ce lancement se fera en compagnie de son premier adjoint, le Modem Fabien Robert, et de sa deuxième adjointe, la juppéiste Alexandra Siarri.

Contacté par 20 Minutes ce mercredi, Fabien Robert explique que « l’on tient l’engagement qu’on avait fixé, c’est-à-dire de gérer la ville jusqu’en décembre, pour entrer en campagne maintenant, et pas il y a six mois comme certains de nos adversaires… On n’a pas le même calendrier qu’eux. »

« Nous sommes d’abord dans une phase de bilan, poursuit Fabien Robert, ce sera un petit livre de 25 pages. En parallèle, nous avons des ateliers de réflexion dans les quartiers. Mais la phase du projet politique viendra en janvier. En revanche, le maire a pris des décisions sur des thèmes comme la mobilité, la sécurité, l’écologie, qui ont aussi valeur de propositions. Et ensuite nous présenterons notre liste. Moi, je suis toujours très surpris que l’on présente une liste avant le projet. Il faut faire les choses dans l’ordre. »