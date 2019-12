Rachida Dati, Maire du 7eme arrondissement de Paris, candidate a l'election municipale de Paris dans son bureau — Romuald Meigneux/SIPA

La candidate Les Républicains, Rachida Dati​, a proposé des têtes de liste dans tous les arrondissements parisiens face aux maires sortants, réservant trois postes au mouvement Libres ! de Valérie Pécresse, dans un courrier à la direction du parti dont l’AFP a obtenu copie ce mardi. Le président de LR Christian Jacob a toutefois tenu à rappeler que les têtes de liste d’arrondissements seraient désignées à l’issue d’un débat au sein de la commission nationale d’investiture (CNI) du parti, sur la base de propositions par la fédération LR de Paris.

Sont notamment proposés la maire sortante Jeanne d’Hauteserre dans le 8e, la candidate malheureuse à l’investiture et conseillère de Paris Marie-Claire Carrère-Gee dans le 14e et le conseiller de Paris, Valérie Montandon dans le 12e, détaille l’AFP. Rachida Dati propose aussi de réserver au mouvement Libres ! les têtes de liste « des 9e [femme], 11e [homme] et 18e [homme] arrondissements », selon cette lettre adressée à Christian Jacob et au président de la CNI, Eric Ciotti.

Les maires LR du 15e et du 17e dans le viseur de Dati

Alors que les maires LR sortants des 15e et 17e arrondissements, respectivement Philippe Goujon et Geoffroy Boulard, ont annoncé leur candidature à leur succession sans étiquette partisane, Rachida Dati propose d’investir face à eux des candidats, en dépit des réserves exprimées en interne. Dans le 15e, Rachida Dati propose François Digard, responsable de Sens Commun Paris, le mouvement né en 2013 de La Manif pour tous, et rattaché à la formation politique des Républicains.

Dans un document publié sur le site Internet de l’association et appelé « Socle », on retrouve la liste des principales propositions dans de nombreux domaines : interdiction de la PMA aux couples homosexuels, suppression du droit du sol, durcissement de l’accès à la nationalité française ou encore suppression de l’ISF.