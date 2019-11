Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, au palais de l'Elysée, le 9 janvier 2019. — SIPA

« Non, c’est non ! Et ce n’est pas aujourd’hui que ça va changer ». La secrétaire d’État à la Transition écologique Brune Poirson a clairement signifié mardi son refus d’être candidate pour les municipales à Avignon, et n’a « aucune leçon de courage politique à recevoir ». Selon plusieurs articles de presse (JDD, Le Monde), Emmanuel Macron, qui incite ses ministres à se porter candidats aux municipales, aurait souhaité que « cela lui soit proposé ».

« Le président de la République ne m’a rien demandé et ce n’est pas son genre d’avoir la maladresse de demander par articles de presse interposés à ses ministres de rentrer en campagne », a répondu Brune Poirson sur France 2. « Je n’ai aucune, mais alors aucune leçon de courage politique à recevoir par le biais d’articles de presse », a-t-elle ajouté.

« Je n’ai pas peur de mener campagne »

« J’ai tout quitté pour venir faire campagne pour Emmanuel Macron en 2017 dans la circonscription de Marion Maréchal-Le Pen, tout le monde me donnait perdante, j’ai été élue, donc je n’ai pas peur de mener campagne », a asséné la secrétaire d’État.

« Dès que j’ai été élue, on m’a demandé si ça m’intéressait d’aller me présenter à Avignon et j’ai toujours dit non », a-t-elle rappelé. « En revanche, j’irai bien évidemment porter les couleurs de La République en marche et faire campagne aux côtés du candidat qui aura été investi », a précisé Brune Poirson.

Deux postulants sont sur les rangs : le député LREM du Vaucluse Jean-François Cesarini et l’universitaire Sylvie Tavakoli.