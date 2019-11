Les candidats Rassemblement national de la métropole de Nice font campagne commune. — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Pour le moment, ils sont six. Six candidats investis par le Rassemblement national dans la métropole Nice Côte d’Azur à Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-mer, La Trinité, Vence et Saint-André-de-la-Roche. De grosses villes ou des villages, ancrés sur le littoral ou sur les premiers contreforts. De cette diversité, le RN a trouvé un point commun : leur appartenance à la métropole Nice Côte d’Azur. Tous unissent leurs forces et créent un label nommé « Une autre voie pour la métropole ».

« J’envisage la politique comme une campagne collective, explique Bryan Masson, candidat RN à Saint-Laurent-du-Var. On doit être ensemble. Il faut jouer collectif. » Les six candidats RN de la métropole porteront les trois mêmes « propositions fortes » : la suppression des taxes mises en place par Christian Estrosi, une « juste répartition des aides financières » entre les communes et un « renouvellement annuel de la présidence de la métropole ».

🎙 « Nous proposerons 3 mesures pour retrouver l’équilibre et l’équité :

➡️ Suppression pure et simple de la #TaxeEstrosi,

➡️ Une juste répartition des aides financières,

➡️ Présidence tournante de la Métropole. » @MassonBryan. pic.twitter.com/FRtsS373Wk — Avec Vardon (@Avec_Vardon) November 19, 2019

Des « événements communs »

Trois autres villes pourraient voir apparaître les noms de candidats RN sur leurs bulletins de vote aux municipales : à Levens, à Tourrette-Levens et à Carros. « Si nous affichons ce label commun, nous sommes aussi ouverts à la possibilité de soutenir des listes dans d’autres communes même avec des candidats non soutenus par notre mouvement, annonce la tête de liste pour la ville de Nice et leader du RN dans les Alpes-Maritimes Philippe Vardon. Des discussions sont en cours avec ceux qui se reconnaissent dans ces propositions. » Des « événements communs » sont aussi en préparation.

A Nice, Patrick Allemand, Cédric Roussel, Jean-Marc Chipot sont également officiellement candidats. Le maire sortant Christian Estrosi devrait bientôt annoncer le lancement de sa campagne.