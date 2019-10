FRONDE Martine Vassal et Bruno Gilles se disputent l’étiquette LR pour les prochaines municipales à Marseille

Martine Vassal est actuellement présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-Marseille-Provence. (archives) — J.Lopez/KAYAK/SIPA

Il paraît de plus en plus évident que la droite partira en ordre dispersé au premier tour des élections municipales à Marseille, en mars 2020. Martine Vassal, candidate déclarée à l’hôtel de ville, a déclaré chez nos confrères et consœurs de France Bleu Provence qu’elle se maintiendrait même si son parti, Les Républicains, ne lui donnait pas l’investiture.

Cette qui est l’actuelle présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-Marseille-Provence a déclaré qu’elle n’était « pas sur une problématique de parti, je suis sur une problématique de projet. Les Marseillais ne veulent pas un parti politique. Aujourd’hui Métropole et Ville sont liées. Il est indispensable d’être sur les deux. »

Une réunion début novembre pour trancher

Son principal concurrent à droite, Bruno Gilles, déjà en campagne depuis des mois, avait lui déjà fait savoir il y a bien longtemps qu’il serait candidat quoi qu’il arrive, avec ou sans l’étiquette LR. C’est au nouveau président de Les Républicains, Christian Jacob, que reviendra la lourde charge de faire un choix dans cette ville tenue par son parti depuis près d’un quart de siècle avec Jean-Claude Gaudin.

D’après France Bleu Provence, une réunion est prévue au début du mois de novembre dans le parti pour trancher enfin entre le candidat et à la candidate à l’hôtel de ville de Marseille.