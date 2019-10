La Saône vue depuis la colline de Fourvière à Lyon. — ISA HARSIN/SIPA

Les 15 et 22 mars, les Lyonnais éliront leur futur maire. A six mois des échéances électorales,​ les candidats ne manquent entre Rhône et Saône et le début de campagne est on ne peut plus pimenté. Mais chacun des prétendants connait-il bien la ville ?

Pour les faire bachoter un peu, 20 Minutes a préparé un quiz. Testez vous aussi vos connaissances sur Lyon pour évaluer votre culture générale ou simplement apprendre de petites choses à ressortir pour crâner lors de vos dîners ou à la machine à café.