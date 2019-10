Margot Medkour, 28 ans, est la tête de liste du collectif citoyen, écologiste et participatif Nantes en Commun. — M. Pavard / 20 Minutes

Margot Medkour a été désignée tête de liste du collectif Nantes en Commun pour les municipales.

Le mouvement, qui s’inspire du municipalisme et des villes rebelles espagnoles, a choisi la jeune femme de 28 ans par consentement.

Margot Medkour, qui entend incarner l’alternative à Johanna Rolland et porter la voix des habitants, appelle les autres mouvements de gauche et écologistes nantais à la rejoindre.

Elle ne s’était pas portée candidate mais a été choisie pour porter les couleurs du collectif Nantes en Commun, vendredi soir, au terme d’un processus de désignation un peu particulier, dit « par consentement ». À 28 ans, Margot Medkour est – pour l’instant – la benjamine des élections municipales à Nantes. Mais sa jeunesse est loin d’être un handicap. La jeune femme, déjà candidate aux législatives de 2017 sous l’étiquette du Mouvement du 10 novembre et du Parti pirate, a ainsi les idées claires et sait où elle va. « On se sent prêt collectivement parce qu’on a passé beaucoup de temps à travailler le fond », affirme-t-elle. Entretien.

Les Nantais ne vous connaissent pas encore. Que faites-vous dans la vie et quel est votre parcours militant ?

J’ai 28 ans, je suis originaire de la banlieue parisienne et je suis arrivée à Nantes en 2011 pour mes études. Je fais partie de l’association La panoplie agile, qui fait de la formation, de l’accompagnement et de la recherche sur les pratiques auto-organisationnelles. Je suis une militante de l’éducation populaire, j’ai organisé beaucoup de débats pour que les gens se réapproprient les enjeux publics et se sentent légitimes à agir collectivement. C’est en lien avec ce que je fais dans mon métier, cette appétence pour former des collectifs fonctionnant de manière horizontale.

LES PORTE-VOIX DE LA RÉAPROPRIATION



Anaïs, Margot, Mathieu, Romain, Morgane, Edith et Simon seront les porte-voix de la réapropriation de la ville de Nantes par ses habitant•e•s lors des élections municipales. nous avons maintenant une mission : reprenons la ville ! ✊ pic.twitter.com/8uvPwQvp4D — Nantes en Commun⋅e⋅s (@NantesenCommun) October 18, 2019

Contrairement à certains de vos adversaires, vous n’êtes pas une professionnelle de la politique. Vous n’aviez jamais envisagé d’être candidate aux municipales ?

Non, je n’avais pas de « plan de carrière » (rires). Je voulais changer les choses là où j’étais. Je me reconnais aussi dans le municipalisme, à savoir prendre le pouvoir par le bas et permettre aux habitants de se réapproprier la politique et de faire bouger les choses localement – nous nous sommes inspirés sur ce point des « villes rebelles » espagnoles. En fait, je ne me suis pas portée candidate, ce sont les gens qui m’ont désignée. On a fait un processus appelé « élection sans candidat » : ce sont les militants qui choisissent, selon le rôle, la personne qu’ils verraient et on marche au consentement, c’est-à-dire sans objection. En l’occurrence, là il y a plutôt eu un consensus autour de ma candidature.

Nantes en Commun a-t-il été lancé spécifiquement dans l’optique des municipales ?

Non, je fais partie du collectif depuis l’origine – les premières discussions datent d’il y a un an et demi et il a été créé officiellement en janvier 2019 – et au départ, ce n’était même pas sûr que Nantes en Commun participe aux élections. Quand on a lancé le mouvement, l’objectif était de peser sur les municipales 2020 et de porter la voix des habitants mais on ne savait pas encore comment. On s’est d’abord concentré sur le fond, notamment en effectuant 25 enquêtes thématiques (sur les transports, la santé, le logement…) et 150 rencontres qui ont réuni plus de 1.000 participants, ce qui est inédit à Nantes. Et c’est le 26 septembre qu’on a décidé de présenter une liste, avec une mission : un projet de transformation profonde de Nantes, pour vivre dans une ville écologiste, solidaire et démocratique.

Pendant 3 jours nous avons été des centaines, plus de 700 habitantes et habitants, à participer aux États généraux.



Si certains en doutaient, les habitantes et habitants de Nantes sont prêts à reprendre leur ville et ont montré qu’ils en avaient le pouvoir ! ✊ pic.twitter.com/ayVIpYsxCy — Nantes en Commun⋅e⋅s (@NantesenCommun) October 13, 2019

Comment vous positionnez-vous par rapport aux autres candidatures de gauche, comme celles de Johanna Rolland (PS) ou de Julie Laernoes (EELV) ?

On est l’alternative à la mairie actuelle. Le type de politique qu’a menée Johanna Rolland a pu réveiller « La Belle Endormie » qu’est Nantes il y a 30 ans mais aujourd’hui, cette politique ne répond plus aux défis de notre époque. Quant aux autres mouvements écologistes, on les appelle à soutenir Nantes en Commun. On a des contacts qui nous suivent dans tous les mouvements de gauche et écologistes nantais. Reste pour eux à franchir le pas…

Lors de sa soirée de lancement de campagne, Johanna Rolland a beaucoup axé son discours sur l’écologie. Qu’en pensez-vous ?

Ça nous fait sourire car Johanna Rolland a mené une politique des grands projets qui ont un impact écologique délétère. Aujourd’hui, faire une politique écologiste à Nantes, c’est préserver les terres agricoles, les friches et c’est prendre soin de l’existant… C’est donc tout le contraire d’un soutien au transfert de Notre-Dame-des-Landes, du YelloPark, de la carrière Misery, c’est aussi le contraire de la bétonisation des terres maraîchères sur la ZAC Doulon-Gohards. On ne peut pas continuer une politique d’attractivité avec pour seule ambition la croissance urbaine.

Certains vous accusent d’être un sous-marin pour La France Insoumise…

Il n’y a pas d’alliance ou de soutien de La France Insoumise, simplement des militants Insoumis qui ont rejoint la démarche, mais au même titre que les autres. On est ouvert à tous les militants qui portent les mêmes valeurs et on a des gens issus de plein d’autres mouvements, collectifs ou syndicats, ainsi que d’autres gens qui ne s’étaient jamais investis en politique.

Pourriez-vous donner quelques axes forts de votre campagne ?

On veut que Nantes soit une ville dans laquelle on puisse bien vivre. Par exemple, sur la question du logement, on est dans un contexte où les prix ne cessent d’augmenter, où on construit à toute vitesse des bâtiments de piètre qualité, en attestent tous les procès entre promoteurs et habitants. Pour répondre à l’urgence, on préconise un encadrement des loyers et on veut que la mairie soutienne la création de coopératives immobilières, c’est-à-dire que les habitants aient une propriété collective de leur logement, avec des dispositifs de soutien de la mairie. L’objectif est d’arrêter la spéculation immobilière pour pouvoir se loger à prix abordable.

Quid des transports ?

À Nantes, les transports en commun sont très fréquentés et saturés par endroits. On souhaite développer le réseau de transports en commun (tram et bus) et en parallèle le vélo, qui doit redevenir un moyen de transport populaire. Et une fois qu’on aura réalisé ces deux aspects, l’idée à plus long terme serait de tendre vers la gratuité des transports. Quand dans un quartier, on réduit la place de la voiture et qu’on donne plus de place aux piétons et au vélo, ça permet plus de sécurité, une meilleure qualité de l’air et une ville plus apaisée dans laquelle les gens peuvent développer plus de liens de sociabilité.

Décès de Steve Maia Caniço, manifestations… Certaines voix dénoncent la répression policière à Nantes. Quelle est votre position à ce sujet ?

C’est vrai que Nantes est devenue un laboratoire des techniques de répression policière dans les manifestations mais aussi dans les quartiers populaires – je pense au décès d’Aboubakar Fofana en juillet 2018. Il y a un vrai sujet sécuritaire : les policiers ne devraient pas réprimer les gens qui font la fête mais protéger la population – notamment à Commerce – et en priorité les femmes. Pour l’affaire Steve, on tient cependant à rappeler que le procès fait par certains à Johanna Rolland n’était pas juste, les vrais coupables sont à l’Élysée et au gouvernement.

Nantes, comme beaucoup d’autres villes, est confrontée à un afflux de migrants, qui va de pair avec des capacités d’accueil insuffisantes…

On a été confronté aux épisodes du square Daviais et du gymnase Jeanne Bernard, avec des situations indignes. Heureusement que des associations d’habitants se mobilisent. Pourtant, il existe des bâtiments vides à Nantes, on doit être en capacité de loger 1.000 à 2.000 personnes dans une ville de 300.000 habitants. On propose donc de réquisitionner les bâtiments publics pour tout le monde (les migrants et globalement tous les sans-abri).

Avez-vous déjà défini une stratégie et des consignes pour les premier et second tours ?

Pour le moment, on fait notre campagne et on dit aux gens : « On est l’alternative à Nantes, rejoignez-nous ». Ensuite, c’est l’assemblée de Nantes en Commun qui fixera notre stratégie. Rien n’est encore tranché mais tous les scénarios seront tranchés avant le 1er tour.