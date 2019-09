Valérie Oppelt, députée LREM de Loire-Atlantique — T. Samson/AFP

On y voit un peu plus clair. La République en marche a investi mercredi soir 46 nouvelles têtes de liste pour les élections municipales de mars, dont Valérie Oppelt à Nantes. La députée de la deuxième circonscription de Loire-Atlantique avait fait connaître ses intentions de candidature depuis plusieurs semaines. Agée de 45 ans, mère de trois enfants, cette ancienne dirigeante d’entreprise est entrée en politique en suivant le mouvement d’Emmanuel Macron fin 2016.

Pour être élue maire de Nantes, elle devra recueillir plus de voix que la mairie sortante Johanna Rolland (PS), que la vice-présidente du conseil régional Laurence Garnier (LR), et que la vice-présidente de Nantes métropole Julie Laernoes (EELV), toutes trois déjà déclarées. On sait aussi que la France Insoumise ne présentera pas de liste officielle dans la Cité des ducs.

Je remercie les membres de la CNI et le mouvement @enmarchefr pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me désignant tête de liste pour les #municipales à #Nantes. Ma candidature sera celle du renouvellement politique et d'une nouvelle ambition pour notre ville. https://t.co/5TIu4i3Uh0 — Valérie Oppelt (@valerie_oppelt) September 18, 2019

« Ma candidature sera celle du renouvellement politique et d’une nouvelle ambition pour notre ville », a réagi à chaud Valérie Oppelt.

Dans la banlieue nantaise, La République en marche a également donné mercredi son investiture à Matthieu Annereau à Saint-Herblain, Jessy Robert à Vertou, Sandra Imperiale à Bouguenais et François Fedini à Couëron.