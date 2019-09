Matthieu Theurier (au centre) devrait être la tête de la liste écologiste aux municipales à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Le groupe écologiste, qui siège au conseil municipal, va présenter une liste autonome aux élections municipales à Rennes.

Matthieu Theurier devrait se présenter comme tête de liste. Les militants voteront mardi.

Les écologistes devront affronter la maire sortante, la socialiste Nathalie Appéré, et la candidate LREM Carole Gandon.

Ce n’est pas une surprise. Mais c’est désormais officiel. Le groupe écologiste de Rennes (Ille-et-Vilaine), qui siège dans la majorité aux côtés de la maire socialiste Nathalie Appéré, va présenter sa propre liste aux municipales 2020. C’est Matthieu Theurier, co-président du groupe, qui devrait être tête de liste. Les adhérents d’Europe Ecologie Les Verts doivent se prononcer mardi.

Déjà tête de liste en 2014, Matthieu Theurier avait obtenu 15 % des suffrages au premier tour des municipales. Le groupe avait alors fusionné avec la liste socialiste emmenée par Nathalie Appéré pour s’imposer face à la droite au second tour. « Il ne faut pas chercher à faire fi de nos différences », estime l’élu. « Tout le monde n’est pas converti à l’écologie et prêt à des changements profonds. Il y a toujours de vieux réflexes. Et quand il s’agit de mettre les moyens, on nous rétorque toujours que les budgets sont contraints ».

« Nous sommes en capacité d’être en tête au 1er tour »

Outre la maire sortante, la liste écologiste devra affronter Carole Gandon. La compagne du député Florian Bachelier a été investie par La République en marche, qui espère aussi s’emparer de ce bastion de la gauche, aux mains des socialistes depuis plus de 40 ans. « Nous sommes en capacité d’être en tête du 1er tour de l’élection municipale en 2020. On s’y est préparé », assure Matthieu Theurier.

Aux élections européennes de mai, la liste EELV a recueilli à Rennes 24,33 % des voix derrière La République en Marche (LREM) qui a récolté 25,85 % mais loin devant la liste PS/Place publique (10,91 %).