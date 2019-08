POLITIQUE Le ralliement d’Isabelle Saporta, journaliste, essayiste et compagne de Yannick Jadot, à Gaspard Gantzer pour les municipales n’effraie pas vraiment certains membres d’EELV

Isabelle Saporta s'allie à Gaspard Gantzer pour les élections municipales à Paris en mars prochain. — CHAMUSSY/SIPA

La journaliste, essayiste écolo et compagne de Yannick Jadot, Isabelle Saporta a rejoint Gaspard Gantzer pour les municipales en mars prochain à Paris.

Elle a également annoncé se mettre en retrait de l’équipe de son compagnon.

Selon certains membres d’Europe-Ecologie-Les-Verts (EELV), cette décision ne semble pas contrarier les plans du parti pour les élections municipales.

Ne pas mélanger vie politique et vie privée. Tel est le positionnement de plusieurs membres d’Europe-Ecologie-Les-Verts (EELV) après le ralliement pour les municipales d'Isabelle Saporta, compagne de Yannick Jadot, à Gaspard Gantzer. La journaliste et essayiste a d’ailleurs précisé dans les colonnes du Parisien que « EELV avait un rôle à jouer pour les municipales » mais que ce n’était pas à elle d’en parler. Pour celle qui comptait monter un comité d’experts autour de Yannick Jadot, elle annonce « se détacher de tout ça et de le laisser monter ce comité avec ses équipes ».

Cette alliance aurait pu déstabiliser le parti écologiste en vue des élections municipales en mars prochain mais, selon ses membres, les plans d’EELV ne semblent pas contrariés puisque la principale concernée n’est pas adhérente au parti. « Gaspard Gantzer a encore des preuves à faire en termes d’écologie, jusqu’ici il ne l’a jamais mise en avant. Il se dit écolo mais il faut des actes. Les vrais écologistes sont ceux qui font campagne auprès de David Belliard », assène Julien Bayou, élu EELV du 10e arrondissement et conseiller régional d’Ile-de-France.

« Elle n’est pas proche de nous politiquement »

Leur projet dans la capitale depuis les Européennes « doit avancer et rien ne changera après cette annonce », poursuit Sandra Regol, porte-parole d’EELV. « Cela ne nous regarde pas. Elle n’est pas proche de nous politiquement, si ce n’est sur le plan personnel puisqu’elle est la compagne de Yannick Jadot. Nous n’avons donc pas à commenter ce choix. Il y aura plein d’autres d’épisodes comme celui-ci durant la campagne. »

Sandra Regol insiste qu’à Paris tout le monde reste derrière le candidat désigné par les militants écologistes, David Belliard. Y compris Yannick Jadot.