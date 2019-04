Christian Estrosi au carnaval de Nice, le 16 février 2019. — Frederic DIDES/SIPA/SIPA

Il ferait la course la tête dans tous les cas de figure. Selon un nouveau sondage Ifop pour Cnews, publié ce mercredi, le maire sortant de Nice Christian Estrosi (LR) serait réélu en mars 2020. Et même dès le premier tour (avec 51 % des voix) dans l’hypothèse où Eric Ciotti ne s’engagerait pas dans ses élections municipales.

« Dans tous les cas de figure, la liste conduite par Christian Estrosi devance toutes les autres et possède la plus forte dynamique », note le média. Opposé à Eric Ciotti sous l’étiquette LR, le sortant, en tête d’une liste divers droite, le devancerait de huit points. Patrick Allemand (PS) oscillerait entre 15 % et 18 %, le RN obtiendrait 11 % à 17 % des voix, La France insoumise entre 4 % et 6 % et LREM jusqu’à 6 %.

Un match beaucoup plus serré selon un autre sondage

Dans le cas d’une quadrangulaire qui opposerait Christian Estrosi (DvD), Eric Ciotti (LR), Patrick Allemand (PS) et Philippe Vardon (RN), c’est le sortant qui l’emporterait avec 39 % des suffrages soit 9 points d’avance sur le candidat Les Républicains.

Publié dans Nice-Matin le 28 mars, un sondage Elabe promettait un match beaucoup plus serré entre le maire sortant et le député, qui n’a pas encore annoncé de candidature. Christian Estrosi serait toujours devant au premier tour mais d’une courte avance, entre 1 et 4 points selon quatre hypothèses envisagées.