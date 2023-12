Jeudi soir, la métropole de Montpellier (Hérault) a prévu une bamboche pas possible, pour accompagner le lancement de la gratuité des transports. Car oui, dès 19 heures, les habitants du territoire n’auront plus à rien à débourser, pour emprunter le tramway et les bus (mais pas les autres, qui, eux, devront continuer à raquer). De midi à minuit, pour fêter ça, il est prévu que des artistes en tous genres investissent les bus et le tramway, et de 19 heures à minuit, que « la place de la Comédie se transforme en dancefloor ». Rien que ça. Alors, si ça vous dit de guincher sous les étoiles, jeudi soir, avec une doudoune et une écharpe, 20 Minutes vous dit tout sur le programme de cette fiesta historique.

Des poèmes sussurés et des taupes géantes dans le tramway

Pas de panique, il n’est pas exclu que des gens étranges montent dans le tramway, jeudi, à Montpellier. Oui, je sais, certains d’entre vous, notamment les habitués de la ligne 1, ont l’habitude. Mais de midi à minuit, jeudi, à l’occasion de la Zat (Zone artistique temporaire) organisée pour fêter le lancement de la gratuité des transports, ce sont des performances artistiques qui seront organisées dans le tramway, dans des bus, et sur des quais.

« La Zat va s’immiscer dans les tramways et les bus, s’installer en stations, aller au-devant des voyageurs, pour créer la surprise et faire surgir l’extraordinaire au cœur du quotidien urbain », explique Pascal Le Brun-Cordier, le directeur artistique de l’événement. Des artistes souffleront des poèmes aux oreilles des voyageurs, des performeurs engoncés dans des costumes gonflables tenteront de se frayer un passage dans les rames de la ligne 2 et des taupes géantes envahiront la ligne 4. Et ce n’est que le quart de la moitié des réjouissantes étrangetés prévues jeudi, toute la journée, dans les transports.

Ces drôles de taupes sont attendues dans le tramway, jeudi... - Martin Argyroglo

Une scène ouverte sur la place de la Comédie

De midi à minuit, jeudi, un micro sera posé, sur la place de la Comédie, centre névralgique de la fête. Tous ceux qui le souhaitent sont invités à se positionner devant, et à décrire ce qu’ils voient, « ce qui se passe, la vie ordinaire de la place, sa vie "infra-ordinaire" », peut-on lire, dans le programme de la Zat. Cette étonnante performance participative est inspirée d’une drôle d’idée de l’écrivain Georges Perec qui, en 1978, avait décrit, au micro de France Culture, tout ce qu’il voyait, tandis qu’il était posté sur un carrefour parisien. Soyez inspirés, car un livre illustré sera publié l’année prochaine, par les éditions montpelliéraines Six pieds sous terre, pour raconter ce qu’il s’est dit, à ce micro.

Allez, une dernière bizarrerie jubilatoire prévue dans le cadre de cette Zat : dans un bus stationné face au boulevard Victor-Hugo, puis sur le parvis de l’Opéra, le compositeur montpelliérain Jérôme Hoffmann propose de fermer les yeux et d’écouter un morceau, entièrement fait… de sons captés dans des bus et dans le tramway. Fallait y penser.

Un dance-floor pas comme les autres

À 19 heures précises, jeudi, un carillon de gongs retentira sur la place de la Comédie, pour marquer une bonne fois pour toutes le lancement de la gratuité des transports. Les Mixeuses solidaires, un collectif de DJ engagées bien connues des Montpelliérains, prendront alors les platines pour toute la soirée, en plein air. On en aura, aussi, plein les yeux, avec la projection d’une… aurore boréale, dans le ciel montpelliérain, par l’artiste et activiste suisse Dan Acher. A noter, pour ceux qui sont plutôt pattes d’eph et cols en pelle à tarte, une teuf Années 1970 est annoncée dans un tramway de la ligne 2, qui sera stationné près de la gare, de 16h30 à 18h30 et de 19h30 à 22 heures.

Tout le programme des festivités, c’est par ici.