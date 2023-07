Si Perpignan (Pyrénées-Orientales) et Nîmes (Gard), confrontées à une sécheresse inédite, ont opté cette année pour des spectacles 2.0 pour fêter le 14-Juillet, à Montpellier (Hérault), il y aura bien un feu d’artifice, vendredi soir. Et dans les villages aux alentours, et au bord de la mer, aussi. 20 Minutes a compilé ici, pour vous, tout ce qu’il faut savoir sur les festivités du 14-Juillet, à Montpellier, et dans le coin. Ohhh, la belle bleue.

A Montpellier

Cette année, les festivités commencent ce jeudi, à Montpellier. A 19 heures, la place royale du Peyrou sera le théâtre de la traditionnelle prise d’armes, avant le top départ, à 21h30, sur la place du Marché aux fleurs, d’un cortège aux flambeaux, mis en musique par une fanfare. La soirée s’achèvera à 22h30, au Peyrou, avec un spectacle conçu pour les enfants, sur le thème de La Marseillaise, avec une spectaculaire mise en lumières du Château d’eau. Ce vendredi, rendez-vous à 21 heures, sur le parvis de l’hôtel de ville, à Port-Marianne, pour un concert (gratuit) de l’Orchestre national de Montpellier. Le feu d’artifice sera tiré à quelques pas de là, à 23 heures, depuis le parc Georges-Charpak.

Pour ne rien rater du spectacle, il y a deux écoles. La première, c’est de venir (en tramway ou à vélo, pour éviter les embouteillages) à Port-Marianne. La seconde, c’est d’assister au show un peu plus loin, dans un lieu culminant du coin. Et pourquoi pas applaudir les fusées depuis le sommet du Pic Saint-Loup ? Attention, en revanche, prévoyez des lampes frontales pour descendre de la montagne après le spectacle, et soyez prudents sur le chemin. A Port-Marianne, au parc Georges-Charpak, le feu d’artifice sera suivi, évidemment, par le traditionnel Bal des pompiers, jusqu’à 1 heure du matin.

Dans les villages

Si l’écrasante majorité des villages autour de Montpellier s’évertuent à ne pas concurrencer le feu d’artifice de la ville-centre, le 14 juillet, la veille, le 13 juillet, les patelins se tirent la bourre. Ce jeudi soir, de nombreuses communes proposent un spectacle pyrotechnique, pour la Fête nationale. Quelques exemples. A Baillargues, rendez-vous au complexe sportif Roger-Bambuck dès 18h30 pour une compétition de jeu de quilles et un apéritif, avant que le feu ne soit tiré, à 22 heures. Au Crès, rendez-vous dès 19 heures au lac pour une soirée festive, avec, en point d’orgue, un feu d’artifice tiré depuis les berges du plan d’eau. A Jacou, rendez-vous à 21h30 pour applaudir la belle verte, au parc de Bocaud. A Castelnau-le-Lez, c’est à 22 heures que le feu d’artifice sera tiré, sur la place de l’Europe-Simone Veil, avant un bal animé par Joïa & Sax. A Lattes, rendez-vous à la même heure à Port-Ariane, avant un concert de K-Hello.

A Castries et à Grabels, les premiers pétards illumineront le ciel à 22h30, au château. A Fabrègues, à 22h45, sur le plan de Fêtes. A Saint-Brès, les fusées seront lancées depuis le stade à la même heure, à 22h45. Mais le spectacle sera précédé, à 21 heures, sur l’avenue de Nîmes, de la traditionnelle élection de Miss Petite Camargue 2023, en présence de Cameron Vallière, Miss Languedoc-Roussillon 2022. A noter, à Mauguio, en revanche, c’est bien ce vendredi soir, à 22h30, au Parc paysager, que sera tiré le traditionnel feu d’artifice. Suivi d’un bal des pompiers à l’ancienne, cela va de soi.

Au bord de la mer

S’extasier devant une belle verte devant la grande bleue, quoi de mieux. Ce jeudi soir, à Carnon, le groupe London ambiancera le port, dès 21 heures, avant que soient lancés les premiers pétards, à 22h30. A Palavas-les-Flots, ce jeudi, c’est à la même heure que sera tiré le feu d’artifice, sur la plage de l’hôtel de ville. A Villeneuve-lès-Maguelone, rendez-vous au stade, à la même heure, avant un bal avec l’orchestre Franck Oriat, au Grand jardin. Les feux d’artifice étant tous tirés en même temps au bord de la Méditerranée, la petite astuce, c’est d’allonger tranquillement sa serviette sur une plage, au Petit ou au Grand travers, par exemple. Sur le sable, la vue dégagée vous permettra de profiter de tous les spectacles des patelins du coin, en même temps.