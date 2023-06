« Et votre blanc, il est comment ? » Chaque été, à Montpellier (Hérault) et dans les villages du coin, les Estivales sont le rendez-vous incontournable des amoureux du vin. Imaginé il y a une vingtaine d’années par l’AOC Languedoc pour promouvoir les crus de la région, ce concept connaît, aujourd’hui encore, un succès fulgurant : pour quelques euros, on achète un verre sérigraphié et deux bons de dégustation, puis on est libre, ensuite, d’aller goûter aux breuvages de son choix, auprès des vignerons du coin.

Au mas de Saporta, au domaine d’O, à Sommières, à Villeneuve-lès-Maguelone ou à Palavas-les-Flots, ces rendez-vous guinguette font le plein. Vous êtes dans le coin, et vous connaissez ce concept ? Dites-nous pourquoi vous aimez tant les Estivales.

Vous avez appris à apprécier le vin grâce à ces rencontres ? Vous aimez discuter ce que vous buvez avec les vignerons ? Vous aimez le côté « guinguette » à l’ancienne ? Dans le cadre d’un article, on attend vos témoignages, en utilisant le formulaire ci-dessous. Merci !