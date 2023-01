Depuis le 1er janvier, 14 des 31 communes de la métropole de Montpellier (Hérault) ont adopté une nouvelle tarification pour l’eau potable. À Montpellier, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, Montferrier-sur-Lez, Murviel-lès-Montpellier, Pérols, Prades-le-Lez, Saint-Brès, Sussargues, Vendargues et Villeneuve-lès-Maguelone, ouvrir son robinet devrait désormais coûter moins cher aux habitants qui disposent d’un compteur individuel. À condition, toutefois, d’être raisonnable. Ainsi, les 15 premiers m3 sont gratuits. Ensuite, le prix augmente, en fonction de la consommation d’eau : 0,95 euro par mètre cube entre 15 et 120 m3, 1,40 euro entre 120 et 240 m3 et 2,70 euros au-delà de 240 m3.

Pour la métropole, dont la gestion de l'eau est publique, l'idée est de récompenser les familles les plus économes, qui verront leur facture baisser, et, à l'inverse, de sanctionner les foyers qui sont les plus gros consommateurs, dont la douloureuse pourrait grimper en flèche.









« Une tarification sociale, et écologique »

« Une famille moyenne, avec deux enfants, qui consomme de l’eau tout à fait normalement, emploie environ 90 m3, explique à 20 Minutes René Revol, le maire (Nupes) de Grabels et vice-président de la métropole chargé de la gestion de l’eau. Ceux qui dépensent plus, ce sont notamment ceux qui arrosent leur jardin, lavent leur voiture, remplissent leur piscine… Tout ça, ce sont des usages qui doivent être raisonnés, et pour ça, il faut les faire payer plus cher. Cette nouvelle tarification, c’est donc à la fois une tarification sociale, et écologique », qui vise, aussi, à éviter le gaspillage.

Ce dispositif ne concerne pas, en revanche, les usagers qui disposent d’un compteur collectif. Eux paieront un peu plus cher que l’année dernière : 1,16 euro le m3, contre 1,123 en 2022. Par ailleurs, une aide pour le paiement des factures d’eau, calculée en fonction du quotient familial, sera versée cet automne par la Régie des eaux aux foyers qui correspondent aux critères, qu’ils disposent d’un compteur individuel ou collectif.