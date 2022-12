Le marché de Noël, les crèches languedociennes et les illuminations, allez, c’est bon, la barbe ! Ateliers créatifs, spectacles, Père Noël plongeur et yoga au musée : pour ces vacances, 20 Minutes a sélectionné cinq sorties un peu plus originales, à faire en famille, à Montpellier (Hérault). Attention, précipitez-vous pour réserver si ça vous tente, car les événements pour les enfants sont très, très prisés.

Et si on faisait notre propre film de Noël ?

Il n’y a pas de Disney, en salles, ce Noël. La clique à Mickey proposera Avalonia, L’étrange voyage sur sa plate-forme de streaming, à partir du 23 décembre. Peut-être est-il temps que le cinéma donne sa chance aux (très) jeunes talents de l’animation ? Le 19 décembre (14h-17h), le site archéologique Lattara, à Lattes, invite les petits génies à un atelier sur le cinéma d’animation. Les enfants (de 7 à 13 ans) seront d’abord conviés à visiter l’étonnante exposition sur les statues-menhirs du Néolithique, dont certaines ont franchement des tronches de Minions. Grâce à l’association Brand à part, ils pourront choisir leur favorite, et leur donner vie, grâce à la magie du cinéma d’animation.

Un spectacle de Guignol pour Noël

Les « Guignol ! Guignol ! », scandés par des petits spectateurs en délire devant les frasques de Gnafron ou du gendarme, c’est son moteur. Depuis des années, dans la plus pure tradition lyonnaise, Florian Fourniol, un marionnettiste héraultais, fait vivre les plus folles aventures à Guignol. Du 19 au 23 décembre (à 14 heures et à 16 heures), l’artiste sera de passage à Montpellier avec sa ribambelle de personnages, au Centre culturel Lacordaire, pour un spectacle sur le père Noël. « C’est un spectacle très ludique, très participatif », confie Florian Fourniol. Alors, prêts à aider Guignol à sauver Noël ?

Du yoga… Au musée Fabre !

Rien de tel qu’un peu de yoga, avant d’entamer une nouvelle année. Pendant les vacances, le studio montpelliérain Joy Yoga propose aux enfants et à leurs parents de faire une séance de relaxation, guidés par une professionnelle… Au musée Fabre. Une façon, étonnante, d’appréhender sa nouvelle exposition, consacrée au peintre franco-algérien Djamel Tatah, Le théâtre du silence. Le 20 décembre (10h15), une séance sera consacrée aux enfants de 2 à 5 ans et à leurs parents, et le 30 décembre (10h15), ce sera pour les plus grands, de 6 à 10 ans. Après une découverte des œuvres, « on va travailler en duo, un parent et un enfant, sur le corps, les sens, etc. », explique Camille Dides, la fondatrice de Joy Yoga. « Le yoga, c’est se recentrer sur soi, mais aussi s’ouvrir aux autres, et à l’environnement qui nous entoure. On peut ainsi amener son attention sur des choses précises, comme, pour les enfants, les couleurs, les formes, ou les émotions qu’a voulu transmettre l’artiste avec ses œuvres. Tout ça, de manière très ludique, bien sûr. »

Tarif : 7 euros pour un adulte et un enfant. Renseignements : museefabre.montpellier3m.fr

Un Père Noël qui n’a pas peur de se mouiller

Si vous faites un petit tour à Planet Ocean, à Odysseum, le 21 décembre (15h30), vous croiserez à coup sûr une drôle d’espèce, rouge et blanche, avec une longue barbe, qui barbote dans l’aquarium. Ce n’est ni une rascasse, ni un poisson-clown, mais bel et bien le Père Noël en personne ! Equipé de bouteilles d’oxygène, le courageux vieil homme piquera une tête, pendant une vingtaine de minutes, au milieu du peuple de l’océan, dans le lagon corallien, pour un spectacle qui s’annonce grandiose. « Et les enfants qui le souhaitent pourront même se faire prendre en photo, avec lui, pendant qu’il est sous l’eau », précise-t-on, à Planet Ocean. En restant bien au sec, bien sûr. Ça change quand même des traditionnels clichés sur les genoux dans les supermarchés.

Sur les traces des animaux de la forêt

Il est peu probable que l’on croise un renne là-bas, mais ça ne coûte rien de chercher. Le 22 décembre (14h30-16h30), le Domaine de Restinclières accueille une balade pédagogique, pour les enfants (à partir de 12 ans) et leurs parents, sur les traces des animaux qui vivent ici, comme des sangliers, des renards ou des blaireaux. Car si, sur ce coin prisé par les promeneurs, les bêtes sont difficiles à observer, tant elles fuient les humains, elles laissent, en revanche, pas mal d’indices. Guidés par une animatrice en environnement, les enfants partiront à la chasse des empreintes, qui permettent d’en savoir plus sur le mode vie de ces animaux, leur nourriture ou les lieux qu’ils affectionnent.

Gratuit. Réservations obligatoires sur domainederestinclieres.herault.fr