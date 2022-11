La Zone artistique temporaire (Zat) est de retour, à Montpellier (Hérault). Ce rendez-vous culturel incontournable de la ville investit le quartier Antigone, ce vendredi et ce samedi, là où tout a commencé, en 2010. Pendant deux jours, les curieux pourront assister, gratuitement, à des performances en tout genre, pour la plupart bien barrés. 20 Minutes a sélectionné cinq événements à ne pas rater, pour égayer votre long week-end d’automne.

Des block parties

Ce vendredi (à 15 heures, allée de Delos et à 19h30, place du Nombre d’Or) et ce samedi (13h30, place du Nombre d’Or et 16h30, allée de Delos), la Zat ressuscitera les block parties. Les organisateurs de ces fêtes populaires, nées dans les quartiers, dans les années 1970, aux Etats-Unis, barraient la rue avec des barrières, et détournaient l’électricité d’un lampadaire pour y brancher une sono. Pour quelques dollars, on pouvait danser sur des tubes groove, soul et funk. C’est le collectif Radio Kaizman, qui mélange savamment hip-hop et fanfare, qui sera chargé de transporter le quartier Antigone dans une rue de Chicago, il y a cinquante ans. Si c’est plutôt l’electro qui vous branche, rendez-vous ce vendredi (20h30), place du Nombre d’Or, avec les Mixeuses solidaires, le collectif créé par deux figures de la scène DJ féminine de Montpellier, Sin’Dee et Miss Airie.









Une drôle d’enquête

Et si le Lez nous parlait ? La Zat propose de participer à un étonnant jeu de rôle, sur ce que l’on fait subir à ce pauvre fleuve qui traverse la ville. Cette vraie fausse enquête débute alors que la métropole reçoit une lettre anonyme, où elle apprend que le cours d’eau, pollué, tantôt à sec, tantôt sortant de son lit, en a ras le bol. La collectivité missionne alors des enquêteurs pour tenter de résoudre cette crise qui menace d’éclater, entre le fleuve et les habitants. Les visiteurs pourront participer à cette « fiction éco-politique » au niveau du bassin (ce vendredi et ce samedi de 15h15 à 18 heures), où « chacun pourra apporter ses témoignages, ses indices, ses pièces à convictions, ses photos, etc. pour faire progresser cette enquête sur nos attachements au Lez », explique Pascal Le Brun-Cordier, le directeur artistique de la Zat. A noter, Radio Lez, une émission de radio, sera diffusée en direct et en public ce vendredi et ce samedi (14h30), depuis le fleuve.





L'hôtel de ville, et le fleuve Lez à Montpellier. - N. Bonzom / Maxele Presse

Un marathon au piano

Jean-François Zygel, musicien virtuose et chroniqueur musical hors-pair, installera son piano là où personne ne l’avait encore fait : dans le bureau vitré du président de la métropole, qui surplombe le quartier Antigone. Du haut de son promontoire, le célèbre improvisateur se lancera ce vendredi (14 heures-20 heures) dans un étonnant marathon pianistique de six heures, avec huit concerts uniques de 35 minutes. Les visiteurs mélomanes pourront le rejoindre, dans le bâtiment de la métropole, pour assister à cette performance. Attention, pour ce spectacle, il faut préalablement réserver son billet (gratuit) en ligne.





Le pianiste Jean-Francois Zygel. - SADAKA EDMOND/SIPA

Un feu d’artifice

Voilà de longues années qu’aucun feu d’artifice n’avait été organisé dans le centre-ville, à Montpellier. Les festivités sont relayées à Grammont ou au Parc Charpak. Samedi (20h30), sur la place du Nombre d’Or, la Zat ramènera cette tradition dans le cœur de la ville, avec un spectacle pyrotechnique imaginé par l’un des experts en la matière, Pierre de Mecquenem. Les pétards formeront « comme un dôme qui couvrira la place », véritable hommage à Ricardo Bofill, l’architecte qui a dessiné le quartier, qui s’est inspiré de l’église Santa Maria Della Consolazione, à Todi, en Italie. La compagnie La Machine, aux manettes pour ce feu d’artifice qui s’annonce grandiose, proposera aussi aux visiteurs de la Zat, ce vendredi et ce samedi (18 heures-23 heures), de déambuler entre « des installations de feux, des centaines de flammes », confie Pascal Le Brun-Cordier, pour « créer une émotion collective, autour de cette force, qui est à l’origine de l’Humanité ».

Une « mini-Zat »

Pour la première fois, l’événement consacre une partie de sa riche programmation aux enfants. Pendant deux jours, place de Thessalie, les plus jeunes, de 7 à 11 ans, pourront grimper sur de fascinantes cabanes en bambous (13 heures-18h30), danser sur Dua Lipa ou La reine des neiges à la « boum ZAT » (17h30-18h30), jouer à des tas de jeux ou tester l’animation radio. La star de la mini-Zat, ce sera le carrousel Titanos. Il est fortement conseillé d’avoir son vaccin contre le tétanos à jour, avant de grimper dessus. Une attraction un poil détraquée, « née de l’a (rt) ccumulation de matières mi-volées, mi-récupérées, et sauvagement assemblées », indiquent les organisateurs de la Zat.

Programme et horaires ici.