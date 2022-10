Dans sa boutique qu’il vient d’ouvrir, dans la rue Balard, à Montpellier (Hérault), on a un peu l’impression que Jérôme Laval s’amuse. Et pourtant, il bosse. Ce Montpelliérain, fan de la petite brique danoise, a ouvert un magasin où il vend des Lego d’occasion.

A La boîte à briques, les inconditionnels de la petite brique jaune peuvent fouiller dans des tas de casiers, pour dénicher la pièce qui leur manque, ou la figurine de leurs rêves. Et même acheter des constructions complètes, des châteaux forts, des vaisseaux Star Wars, des dioramas des années 1990 ou d’incroyables véhicules, que Jérôme Laval s’échine à remonter, en récupérant des kilos de Lego, au gré de ses pérégrinations.

Ce que ce commerçant, qui ravit les petits (et les grands) quand sa boutique est ouverte, le mercredi et le samedi, aime dans ce jouet culte, c’est qu’il est réutilisable à l’infini. D’ailleurs, les briques les plus anciennes, achetées il y a des décennies, sont encore adaptables sur celles d’aujourd’hui. Sans doute la clé du succès, pour la firme danoise.

La boîte à briques, 2, rue Balard, à Montpellier. Renseignements ici.