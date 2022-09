Prudence, ce vendredi. Le Languedoc pourrait connaître un épisode pluvieux important, selon les prévisionnistes. Météo France indique que des orages, favorisés par la présence d’air froid en altitude, éclateront dès cet après-midi, dans l'Hérault et le Gard, des Cévennes à la Vallée du Rhône, et sur les reliefs du Vaucluse.

Les orages deviendront particulièrement actifs en fin d’après-midi et en début de soirée, ce vendredi, « avec une forte activité électrique s’accompagnant de grêle et de rafales à 80 km/h ». Les cumuls de pluie attendus, poursuit Météo France, sont de l’ordre de 50 à 80 mm, et jusqu’à 100 mm ponctuellement. Par ailleurs, la mise en place de précipitations stationnaires « sur 2 ou 3 heures n’est pas exclue, mais cela ne devrait pas donner des cumuls beaucoup plus élevés », notent ses services.

« C’est considérable »

Pour Loïc Spadafora, prévisionniste à Météo Occitanie, c’est une « dégradation orageuse virulente » qui pourrait s’abattre sur les départements de l’Hérault et du Gard. Il annonce, même, des cumuls plus importants que ceux redoutés par Météo France, « de l’ordre de 100 à 150 mm en moins de 6 heures, confie-t-il. C’est considérable. Dans les zones urbaines, ces cumuls de pluie généreront de forts ruissellements, et peut-être, même, des crues significatives des cours d’eau secondaires. »

Selon Loïc Spadafora, les zones les plus touchées dans l’Hérault seront « l’est du bassin de Thau, la vallée de l’Hérault, le Montpelliérain, le Lunellois, le bassin du Vidourle. Cela ne veut pas dire qu’il ne pleuvra pas à Béziers. Mais cela veut dire que le risque d’un phénomène fort ou violent est davantage présent sur l’est de l’Hérault que sur l’ouest ». Dans le Gard, c’est le Sud du département qui sera le plus impacté, notamment le Vidourle, la petite Camargue, la Camargue, Nîmes ou la Vallée du Rhône.

L’Hérault a été placé par la préfecture en vigilance jaune pour orages dès 10 heures, ce vendredi, et pour pluie et inondations dès 12 heures. Le Gard, déjà placé en vigilance jaune, passera à l’orange pour orages à partir de 15 heures.