Sur le boulevard Berthelot, à Montpellier (Hérault), s’il y avait un radar de vitesse, les amendes pleuvraient. Car sur cette route, non loin de la gare Saint-Roch, les voitures filent à toute berzingue, quand il n’y a pas d’embouteillages. Pour tenter de faire lever (un peu) le pied aux automobilistes, de mystérieux street artists ont dessiné un passage piéton en 3D, sur un passage protégé déjà existant.

Quelques jours après, la peinture est déjà bien effacée, et, au volant, on le distingue à peine. Si l’initiative est louable, un habitant du quartier déplore qu’elle n’ait pas vraiment été efficace : les voitures roulent, toujours, à vitesse grand V, sur ce boulevard. On s’en aperçoit assez rapidement, en tentant de traversant les voies. « Les automobilistes sortent de là-bas, et sont énervés parce qu’il y a des travaux », regrette le jeune homme, en pointant du doigt les deux sens de circulation. « Déjà, le passage piéton, à la base, était accessoire, sourit-il. Alors, la 3D, vous imaginez bien que ça n’a pas servi à grand-chose. »

« Ce marquage n’est pas réglementaire », note la ville

« Nous subissons des reports massifs de circulation depuis la fin juin », en raison de la mise en place du nouveau plan de circulation du centre-ville, indique, de son côté, le collectif des riverains Quatre boulevards. « Nous sommes en danger désormais sur les boulevards et à bien des endroits nous ne pouvons pas traverser la rue de façon sécurisée. Si l’initiative des artistes est à saluer, il est bien regrettable que la mairie n’assure pas elle-même la sécurité des piétons, riverains, cyclistes… »

La ville, qui rappelle qu’elle n’est pas à l’origine de ce passage en 3D, note que « ce marquage n’est pas réglementaire et ne peut donc être utilisé par la collectivité. Pour que les usagers roulent moins vite, la collectivité privilégie l’utilisation d’aménagements de voirie, tels que la rehausse de la chaussée ou tout autre dispositif autorisé. »