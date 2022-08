Le 21 août 2021, Adam, 9 ans, a été percuté mortellement par un chauffard dans le quartier de la Martelle à Montpellier. Un Montpelliérain âgé de 34 ans a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires par trois circonstances aggravantes (excès de vitesse, alcool et drogues). Remis en liberté il y a quelques jours avec placement sous contrôle judiciaire, il a été interpellé ce jeudi à l’aéroport de Marignane de Marseille alors qu’il allait fuir vers le Maroc, indique Le Midi Libre.

Après un an de détention provisoire, délai maximal pour les dossiers d’homicide involontaire, le trentenaire a pu être libéré. « On savait que la justice ne pourrait pas le garder en détention plus d’un an, indique M. Addahbi, le père de l’enfant, notre crainte, c’était qu’il récidive au volant. C’est triste. Avec notre avocat, nous nous battons justement pour que ce genre "d’accidents" ne soit plus considérés comme un délit mais comme un crime. Parce que, lorsqu’on prend ces substances, la voiture devient une arme par destination. »